新冠肺炎│抵港船員續走入社區　直擊菲律賓船員登船前逛超市

新冠肺炎第三波疫情肆虐本港，死亡人數至今增至22人。食衞局局長陳肇始最初表示「豁免檢疫人士是源頭」屬誤解。但有理大專家對比基因排序後，陳肇始終承認豁免檢疫是導致第三波疫情的原因。 《香港01》在周三（29日）凌晨收緊來港船員措施前，直擊近30名菲律賓籍船員從亞博館步出，途中有船員脫下口罩吸煙，更有五名船員在大角咀海輝道碼頭等候期間，前往民居旁的奧海城商場超市購買上船物資。 海事處表示，自豁免強制檢疫安排生效以來，有一萬多名船員獲豁免。7月內至少23名海員染疫。截至7月28日，菲律賓當地確診個案達83,673宗個案，有1,947宗死亡個案。

記者發現近30名乘坐同一班航機的菲律賓籍船員，在下午三時從亞洲國際博覽館陸續步出。（香港01記者攝）

現時本港至少有33類獲豁免檢疫的人士，包括船員、機組人員及跨境貨車司機等。由2月至7月22日，超過29萬人次獲豁免檢疫入境香港。

14菲籍船員一同到港 有船員除罩吸煙

《香港01》在周一（27日）在亞博館等候獲豁免檢疫的船員來港，直擊船員登船前的過程。記者發現近30名乘坐同一班航機的菲律賓籍船員，在下午三時從亞洲國際博覽館陸續步出。他們與需等候檢測結果、掛有橙色頸繩及戴上電子手環的人士明顯不同。

記者曾向兩名船員打聽來港後的行程，但均表示「不清楚行程」，不知道何時上船，也不知道在香港逗留多長時間，全部交由船公司代理。其中一名菲籍船員指他們有14名船員一同前來，更指表示會自我隔離。

該批菲籍船員均有帶上口罩，部分更戴上阻隔飛沫的面罩，有個別船員更帶上手套。雖然大部分都做足防護措施，惟有船員仍在等候船公司接載期間，脫下口罩吸煙，更有船員曾向記者借打火機燃點香煙。

有船員仍在等候船公司接載期間，脫下口罩吸煙。（香港01記者攝）

5名船員候船期間到超市購物

等候近一句鐘後，該批船員終可登上接載他們的數輛客貨車。數輛客貨車司機接載他們至大角咀海輝道碼頭，並下車安排，其後船員分兩批上船。惟有五名船員在碼頭等候約廿分鐘，便走到附近社區的奧海城商場超市購物，未見有人阻止船員離隊。

該批船員走進商場，便走進超市，五人在超市閒逛，揀選十多枝樽裝水，更有船員揀選食物，也有不少市民途中與他們擦肩而過。他們購買完畢後，兩名船員更在商場立刻除下口罩喝水。及後他們便急步回到碼頭，取回行李登船。

有五名船員在碼頭等候約廿分鐘，便走到附近社區的奧海城商場超市購物，購買多枝樽裝水。（香港01記者攝）

另外，約十名俄羅斯籍船員約下午五時在大角咀碼頭上岸，其中一名俄羅斯船員上岸便立刻脫下口罩吸煙，期間向記者透露他們將到機場離港。不久，有保安前來勸止船員切勿在公園範圍吸煙，俄籍船員其後弄熄煙蒂後便登車離開。

港府規定船公司或代理需要為船員安排自我隔離的住宿，提供點對點交通前往船舶或機場，並確保船員不會去公共場所。7月內共至少23名海員及14名機組人員染疫。

有俄羅斯船員上岸便立刻脫下口罩吸煙。（香港01記者攝）

↓↓↓船員在大角咀碼頭及奧海城經過↓↓↓

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港府曾指豁免檢疫帶來漏洞是誤解

食衞局局長陳肇始在今日（28日）承認豁免檢疫是導致第三波疫情的原因，因有專家對比確診人士的基因排序，實證源頭來自豁免檢疫人士。

但是，港府早在19日發新聞稿，對於有評論指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，曾表示這屬於誤解，並指豁免檢疫安排有其實際必要，以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響。

↓↓↓菲律賓船員抵達亞博館經過↓↓↓