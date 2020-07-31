曾游說港府容許船員換班　船東會：卅萬船員海上漂流屬人道危機

本港迎來新型冠狀病毒肺炎疫情第三波，有專家稱根據病毒基因分析，第三波疫情源頭或來自豁免檢疫人士，同時間香港自放寬船員換班要求後，6月底起陸續出現船員確診個案，亦有船員被揭發違規在香港社區內遊走，港府終於本周三（29日）收緊規定。 香港船東會曾就放寬船員換班要求與政府官員會面，船東會董事總經理陳佩珊今日（31日）受訪時斥行業有害群之馬，令人對船業有成見，但她強調今年4月至5月起，已有約三十萬名船員因各地關口限制，無法正常換班，工作時期由以往上班半年至九個月，延長至逾1年，甚至達16個月，形容已屬人道危機，故當時支持容許船員換班的要求，但她強調船東會以抗疫及不影響市民健康為大前提。她又指，航運業關乎日常生活所需，船員「口停手停」的話，全世界都會停，望大家支持。

有部份貨船因有船員染疫，需留在南丫島南水域隔離。（資料圖片／蔡正邦攝）

港府自6月初放寬無上落貨的貨船可入本港水域進行船員換班，其後陸續出現船員確診個案，傳媒亦揭發抵港船員未守規在指定酒店逗留，四處在社區走動，爆疫的矛頭直指向船員，政府隨即宣布自本周三起收緊船員免檢疫的規定，客船及無上落貨的貨船不得進入本港水域。

船東會：作為良心僱主 提換班請求是「應有之義」

香港船東會董事總經理陳佩珊接受新城電台訪問時坦言，5月本地疫情較緩和時，國際海員工會及香港的海員工會向政府請求放寬船員換班安排，船東會支持該建議，源於由4月起，已有二十多三十萬船員受制於各地的關口限制，以及航空交通大規模削減，迫於在海上漂流無法正常換班。

過往一個上班周期約半年至九個月，受疫情影響延長至超過一年，甚至達16個月無法下班。陳佩珊指「船員都係人」，這種情況已屬人道危機，亦已違反國際勞工公約及海上航行安全法例，故支持海員工會提出的換班要求，又指自己作為良心僱主，提相關請求是「應有之義」。

她又指，香港是全球第四大船旗註冊地，有逾二千四百艘香港船，涉及6萬名船員，加上航運業是香港能成為國際貿易及金融中心的一大因素，日用品及醫療物資亦可能受國際供應鏈斷鏈而受影響，「船員口停手停，全世界都會停」，行業是為市民服務。

香港船東會董事總經理陳佩珊（船東會網站圖片）

有船員離港抵寧波確診 船東會稱即要求外來船員抵港需持檢測陰性證明

6月底，有9名曾於香港逗留的船員抵寧波後確診，陳佩珊稱已即時要求船東會的會員讓船員來港換班時，船員必須持有出發地的病毒檢測證明呈陰性，亦有主動與政府提防疫建議。

她續指過往與政府商討船員免檢疫安排時，一直是有額外條件，而非要求與另外三十多類免檢疫人士組別的條件相同，強調大前提是抗疫及不影響市民的健康。她期望市民給予支持及同情予因工染疫的船員，包因國籍忽略船員需要，大家應同心抗疫，以令全球經濟得以繼續運作。