新冠肺炎｜兩度被問豁免船員檢疫引至大爆發　張建宗拒致歉

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，早前有多名專家質疑第三波源於豁免檢疫，令船員等豁免人士將病毒帶入社區。政務司司長張建宗今日（27日）宣佈收緊措施，例如食肆全日禁堂食、限聚令收緊至2人等。 對於有指第三波疫情是由豁免人士所致，政府官員在記者會上，被兩度追問會否就大爆發致歉，惟張建宗未有正面回應。運輸及房屋局局長陳帆則一再重申，免檢疫安排顧及多方面考慮，並指今年2月初至7月21日，在本港上船的船員約有一萬人次，拒絕透露部分是由6月8日後來港。

政府官員在記者會上，被兩度追問會否向今次疫情致歉，惟未有正面回應。（李澤彤攝）

至今本港新冠肺炎的死亡人數已有20人。有專家曾估計，第三波疫情源於豁免檢疫海外入境者，政府後來發稿聲稱是「誤解」，但之後又再收緊豁免安排。

在記者會上，政府官員曾被兩度追問，會否就大爆發致歉，包括向死者或專家道歉，但張建宗等官員未有正面回應。張建宗說，本港需要靠外地供應物資，例如食物等，又多次強調政府的措施是「張弛有道」。

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指有海員在海水飄流超過一年

被問及過去有多少海員獲豁免檢疫到港，運輸及房屋局局長陳帆表示，由今年2月初至7月21日，上船的船員約有一萬人次。他又指，希望大家可理解，香港有超過9成貨物經水路運送，例如口罩、洗手液、紙巾、糧油等，故需要確保水路運輪可正常運作。

陳帆又指，現時疫情虐肆，全球約有數十萬名海員在海飄流，不少船員已飄流了一段長時間，「有啲係水上停留嘅時間超過一年，以致身心受到極大壓力或傷害。」他說，因應國際海事組織、國際勞工組織及國際航運工會的呼籲，在評估當下疫情及實際環境下，已作出平衡措施，在7月初已要求抵港的海員，需要持有48小時前的陰性檢測報告等，否則可以拒絕入境。

張建宗說，明白社會對船員的關注，亦會尊重專家意見，又指「出發點簡單」，因應國際等呼籲，基於人道理由，加上香港是航運中心，故實施相關措施，但隨著疫情逆轉，已收緊了有關豁免安排。