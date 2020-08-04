新冠肺炎｜何栢良：四類高危人群感染比率　與全港平均相若

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據政府公布的檢測數字，院舍員工、的士司機，食肆職員和院舍員工四類高風險人士感染新冠肺炎的陽性比率不是比市民特別高，傳播風險高但感染風險相若。 他鼓勵贊同部份食肆，設專人收拾碗碟，以免認「一對手套走天涯」。他又認為停課安排扮演重要角色，呼籲市民檢測病毒結果呈陰性後，需要維持預防措施，不要找朋友慶祝。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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政府為四類高風險人士作病毒檢測，包括院舍員工、的士司機，食肆職員和院舍員工。港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目上表示，根據政府公布的檢測數字，四類人士感染新冠肺炎的陽性比率不是比市民特別高。暫時政府檢驗了五至六萬人，約每3,500人中有一人病毒檢測呈陽性，陽性比率約0.02%至0.03%。

而在第三波疫情，全港700萬人裏面有2,000多宗個案，陽性比率也是約0.02%至0.03%。他認為四個行業的人士傳播病毒風險高，但感染風險相若，他們的防疫意識亦高，有勤洗手、戴口罩等。

何栢良認為第三波疫情下停課安排扮演重要角色，防止病毒在學校傳播，雖然有學校有多於一名學生感染，但大部分學生都是從家人感染新冠肺炎。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，四類高風險人士感染新冠肺炎的陽性比率不是比市民特別高，傳播風險高但感染風險相若。（資料圖片／黃寶瑩攝）

食肆專人收拾碗碟值得鼓勵

有見食肆專門設立收拾杯碗碟專員，何栢良稱值得鼓勵，處理了關於接觸傳染的擔心，避免「一對手套走天涯」，收拾完骯髒再送食物予客人造成交叉污染。

他又提到坊間有些透明的膠口罩，供服務性行業使用，可以減少飛沬，但強調不是防止傳染病感染，覆蓋口鼻的外科口罩。以他理解，膠片口罩不符合599I章的要求。

何栢良呼籲，市民檢測病毒結果呈陰性後，需要維持預防措施。他指出，不是檢驗完就不會再受感染，不等於可以停止預防措施，「你（檢測）係陰性結果，就去約朋友慶祝去人地屋企聚餐，千祈唔好咁樣」。