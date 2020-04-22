逃犯條例｜英國會跨黨小組徵證據查港警　急救員稱被警無差別襲擊

英國國會的「跨黨派國會香港小組」公布調查香港警察在示威中針對人道支援人員（即急救員等）的行動，以及有否違反國際人權公約，邀請港人及有關組織提交證據，並會邀請國際律師及人權專家共同分析及評估。香港民間團體民權觀察表示已於本周一（20日）向該小組提交報告，當中訪問幾位義務急救員及社工後，記錄了10宗事件，指警方無差別攻擊對人道支援工作者並懷有敵意。 政府發言人回應指，重申「外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。」並指監警會將公開自去年6月起大型公眾活動的報告內容，包括涵蓋警方相應行動。政府發言人與警方回應均稱，有人「假扮急救人員」是常用手法。

+ 2

因應英國國會的「跨黨派國會香港小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong）專項調查，民權觀察表示，他們已向小組提交報告，訪問了4位有資格認證的義務急救員及社工，合符國際準則上的「人道支援人員」，並參照新聞剪報共記錄10宗事件，提到警方涉無差別襲擊急救員及濫捕等。

報告指有個案顯示，警方被指阻礙人道支援人員援助傷者、令支援人員被迫旁觀警察對他人使用武力。有個案稱遭受言語羞辱、延遲就醫及見律師等。其中有個案急救員出示證件後仍被帶返警署，稱期間有警員恐嚇他「係咪想做浮屍」（a floating corpse）。

民權觀察指，英國國會的「跨黨派國會香港小組」收集報告並整理後，料會按報告再討論可以有什麼相應行動，並可在英國國會內提出。民權觀察成員沈偉男表示，警方高調大規模拘捕泛民，及對7.21白衣人元朗西鐵站施襲事件中將市民自衞講成用水喉襲擊等近期事件，加上本港仍未設獨立調查委員會，料亦會令香港小組關注。

據資料，英國全黨派議會團體（APPG）由英國下議院及上議院成員組成，不分黨派，可以為特定範圍搜集證據探討，調查有結論後常用於向政府提供建議。APPG去年11月成立香港小組，關注香港人權狀況，指出按《中英聯合聲明》，英國負有法律、歷史和道義責任，確保香港擁法治及政治自由，於今年1月決定進行一項全面國際調查，研究自去年示威風波以來，香港警察違反人權及人道主義準則的情況。

翻查資料，擔任香港小組副主席的英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool），曾致函英國安格裡亞魯斯金大學檢舉該校校友、本港建制派立法會議員何君堯，大學調查後決定褫奪何君堯的榮譽博士學位。

港府：外國不應以任何形式干預港內部事務

政府發言人表示，「外國政府不應以任何形式干預‪香港特別行政區‬的內部事務。」發言人指，「假扮急救人員以逃避拘留或拘捕是暴徒一個常用的手法。因此，警方需小心核實聲稱是急救人員的人士的身份。」並提到監警會正就自去年6月以來的一連串大型公眾活動及警方相應行動擬備審視報告，內容將會公開。

警方：行動中難以證實自稱身份資格

警方回應指，「絕大部份警務人員都曾接受急救和基本的醫療訓練，能夠在專業醫護人員到達前，於現場為傷者初步處理傷勢。」警方強調，必定會優先考慮受傷人士的醫療需要，亦會積極配合及協助專業醫護人員的救護工作，在處理受傷被捕人士時，亦須考慮被捕者的安全和保安因素。

警方指，「在行動中難以證實自稱為醫護人員或救護人員的專業資格，所以在一般情況下，都會盡量由消防處救護人員為傷者提供救治服務。 」警方表示，於處理去年的「理大事件」中拘捕了最少12名自稱「志願醫護人員」或「義務急救員」；而完全沒有任何急救的資歷及非從事醫療行業。任何人士如認為受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。