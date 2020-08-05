美總領事史墨客昨晤梁家傑楊岳橋　梁：大驚小怪　梁振英指不尋常

選舉主任早前取消12名民主派參選人的參選資格，當中包括4名公民黨參選人。有傳媒報道，美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）昨午到訪公民黨主席梁家傑的律師樓，與梁家傑及該黨黨魁楊岳橋會晤約一個半小時。 梁家傑在Facebook回應指，這是一次與駐港外交使節恆常交流性質的會面，就香港政局和公共事務交換意見，批評有媒體「大驚小怪、小題大做」，並反問「密會又會上寫字樓俾你影相？」

史墨客（右）昨日與梁家傑、楊岳橋會面。（資料圖片）

梁家傑昨日表示，會面早於數周前已約定，並非因為近日事件才約見， 而本來只有他與史墨客二人會面，剛巧因為楊岳橋有空，故一同出席會面，但他未有透露會面內容詳情。

美國駐港總領事館發言人昨回覆傳媒查詢時指，總領事和其他外交官定期與香港社會各界人士會面。

全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook質疑，「為什麼總領事單獨一人，連紀錄員也不帶？這事不尋常。」

3名行政會議成員葉劉淑儀、張宇人及林健鋒上月10日曾與史墨客會面。（葉劉淑儀Facebook）

3行會成員上月曾晤史墨客

3名行政會議成員葉劉淑儀、張宇人及林健鋒在7月10日亦曾與史墨客會面。葉劉當時於Facebook表示，應史墨客邀請進行早餐會面，商討現時香港的政治形勢及《港版國安法》內容。