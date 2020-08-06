立法會選舉延期︳泛民周五聚頭商對策　杯葛與否盼齊上齊落

政府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，人大常委會將於下周召開會議，料就延期現屆立法會議員安排作出決定，現任民主派議員的去留備受社會關注。有民主派支持者認為泛民應留守議會，即使在「臨立會2.0」也要戰至只剩一兵一卒，填詞人林夕、主打「國際戰線」的張崑陽等人則主張泛民總辭，泛民本土圈子內就此議論紛紛。 多名民主派議員坦言，人大至今仍未交代處理議會真空期的方案，現階段決定留守、杯葛抑或總辭屬言之尚早，不過強調各大版塊均希望能夠齊上齊下，「要留一起留，要走一定走」。據了解，各版塊議員將於本周五（7日）召開內部會議商討對策，包括列舉不同可能性，從而制定應對方案。

民主派將於本周五（7日）召開內部會議商討對策，當中將會列舉不同可能性，從而定出不同應對方案。（張浩維攝／資料圖片）

林夕等人倡總辭 形容是核彈級的表態

自政府宣布押後選舉一年，外界關注政府如何處理未來一年議會的真空期，政府未有選擇自行處理，反而交由人大常委會就未來一年安排作出決定，為局勢添上不確定因素。

有民主派中人沙盤推算，分析人大就延任安排的各種可能性：一）直接將第六屆立法會延長一年，所有議員無附加條件下順利過渡；二）將第六屆立法會延長一年，所有議員需重新宣誓就任，包括四名被選舉主任DQ的議員；三）成立「臨時立法會2.0」，除了四名被DQ的議員，委任所有現任議員加入「臨立會」；四）成立「臨時立法會2.0」，政府可隨意委任現任議員、前議員或社會賢達加入，將泛民踢出局。

與此同時，社會上開始醞釀泛民總辭的聲音，其中填詞人林夕的倡議最受關注，他以《泛民不總辭，還待何時？》在報章撰文，直言想「攬炒」的是人大，泛民應「成全」他們，又說若泛民擔心「臨立會2.0」由北京委任自己人，大舉通過有爭議性法案，認為泛民「不如拼命一次，真攬炒」，形容全體總辭是「核彈級的表態」，「起碼值得一大頭條」。

楊岳橋、郭榮鏗和郭家麒能否延任，或成為泛民決定留守或杯葛的關鍵。（余俊亮攝／資料圖片）

許智峯：考慮合法性和主流民意 陳志全指言之尚早

對於泛民未來的路向，民主黨許智峯昨天接受傳媒訪問時表示，民主派是否加入未來一年的議會，內部需作出深刻討論，要先視乎未來一年議會的合法性和主流民意，對於總辭的建議，許智峯認為，現時大部分市民仍希望民主派寸土必爭。

衞生服務界李國麟表示，現時坊間有很多風聲，形容情況頗為複雜，在初選落敗的李國麟坦言自己「一早話唔選」，若人大決定無條件延任現屆議會一年，議員們便「放完暑假返去開工」，不過他指出，若「暑假」過後卻要「宣誓」才能開工，令人感到疑惑。他認為在任何情況下，泛民應否延期在於未來一年的議會是否仍能發揮制衡角色。李國麟表示，理解有人建議以總辭作為表態的手法，他認為一旦作出總辭的決定，民主派需非常清晰交代總辭的原因和基礎。

人民力量陳志全認為，討論是否杯葛言之尚早，他指出人大決定是否延任現屆議員仍屬未知之數，若人大決定不延任而是直接另組臨立會或看守議會，現屆泛民議員根本不能選擇辭抑或不辭。陳志全表示，希望民主派能夠做到齊上齊落，又相信到了這個時刻，議員們作出決定時已不會考慮個人利益。

民主黨許智峯昨天接受傳媒時表示，民主派是否加入未來一年的議會，內部需作出深刻討論。（余俊亮攝／資料圖片）

若「DQ4」無法延任 多名泛民傾向杯葛

據了解，民主派將於本周五（7日）召開內部會議商討對策，當中將會列舉不同可能性，從而定出不同應對方案。有民主派議員坦言，議員間亦有私下就杯葛、總辭等方案作出討論，不過至今仍未有共識。亦有議員關注到「DQ4」的問題，假若被選舉主任DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌未能延任，民主派變相已失去關鍵少數，屆時建制派可以每周透過譴責議案，將民主派議員逐個踢出議會，羞辱民選代表，故不少民主派議員也認為若「DQ4」失去議席，均傾向選擇全面杯葛議會。

該議員續指，不論是杯葛抑或總辭，一旦作出這個決定，幾乎等同民主陣營永遠放棄議會戰線，故認為此決定必需有足夠的理論基礎支持，民主派日後亦需言行合一，未來的舉動需與總辭決定一致。

人民力量陳志全認為，討論是否杯葛仍言之尚早。（余俊亮攝／資料圖片）