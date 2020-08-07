專訪｜派專家來港助抗疫　葉國謙稱出於關懷　批有人不信任中央

中央上周應港府要求，派遣內地人員赴港協助展開大規模核酸檢測，惹來部分民主派區議員抗議，同時有傳言指檢測的港人基因資料會被送返內地，惟港府已澄清所有檢測只在港進行。港區全國人大代表葉國謙指，有關言論反映了「反中央、反國家」的行為表現，就算未至於「反中」，亦起碼表現了一種完全不信任。 葉國謙強調，國家不論從人道還是國家責任的角度協助香港，都是出於關懷。他批評相關煽動情緒的行為，指這是受西方意識影響，是「反中央政府思潮的一種延續」。

葉國謙指，將中央協助港府加強檢測一事，說成要取得港人資料是將其特別政治化。（盧翊銘攝）

若擔心資料問題可不參加檢測 「攞你咁多資料做乜啫」

葉國謙指，有人將中央協助港府加強檢測一事，說成要取得港人資料，反問「攞你咁多資料做乜啫」。他批評有人政治化事件，發表煽動情緒言論。

斥「保護主義」罔顧市民生命安全

他直言，若有人真的有擔憂，大可不要參與有關檢驗，但不應阻礙其他市民，強調派員來港是國家的關心，希望令疫情更受控。他特別強調，不接受香港的「保護主義」，為了相關專業人士的利益，罔顧市民的生命安全，「我聽過有看法說，讓香港自己做，指政府有大把錢，二千元做一個檢測無問題等。」他形容，有關說法是對於疫情嚴峻的漠視，亦是罔顧香港市民的生命，不單止鄙視這些言論，更應該譴責。

內地核酸檢測支援隊的7名先遣部隊成員已抵港。（政府新聞網片段截圖）

葉國謙：羅冠聰言論不變 應視為涉犯國安法

早前有消息指，前香港眾志羅冠聰、前英國駐港總領館職員鄭文傑等6名海外港人涉嫌煽動分裂國家，正被港府通緝，是否有違國安法無追溯力的原則？葉國謙指，羅冠聰在海外仍繼續發表傷害國家主權的言論，與美國高官暢談，認為將他列為危害國家安全的做法合理。

葉國謙又以國父孫中山比喻羅冠聰被通緝，指他既不認同政府、參與相關行為，就要付出代價，「當時他（孫中山）要推翻滿清，他一樣受到清政府的追捕等等。這就是要付出的代價。我覺得有志向，你認為你要做的事，你就應該要去‥‥‥而現實上，你不認同這個政府，你就清清楚楚講不認同。而這個政府應該要有保護自己的權力，問題在於你本身支持那一個。」

葉國謙指，見到國家成立70年來，國家的改變及人民生活的改變都非常成功，已建立了非常強大、繁榮的社會，他由衷地支持國家。

葉國謙以國父孫中山比喻羅冠聰被通緝，指他既不認同政府，並參與相關行為就要付出代價。（盧翊銘攝）

指不可既要顛覆你 又要受保護

葉國謙強調，有關人士面對的實質上是立場上，是否認同國家的問題，「你如果真的不認同的，你一係用最強烈的手法推翻佢。你如果這樣做，就要付出代價，否則就應接受它。這只有兩條路，不能夠『我既可推倒你、顛覆你，又要受到保障』。不好意思，我想這是不合適的演繹。」