立法會選舉延期︳葉國謙倡設看守議會　不能只有建制派、DQ4無份

政府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，人大常委會將於周六起一連四日召開會議，期間料就延任現屆立法會議員安排作出決定。港區人大代表、行政會議成員葉國謙今天（6日）接受訪問時，再倡由人大常委會賦權設立「看守議會」，委任現任議員或一些具經驗的前議員加入看守議會。 葉國謙認為，被選舉主任DQ的四名現任議員不能加入看守議會，「看守議會有未來嘅含意，佢（DQ4）都不能參加第七屆，點解可以參加看守議會？」他認為，看守議會的組成需有「反對派」，若只有建制派是不合適的。

葉國謙認為，被選舉主任DQ的四名現任議員不能加入看守議會。（羅君豪攝/資料圖片）

看守議會不應修改《議規》、立23條

葉國謙表示，他不會到是次人大常委會會議列席，但相信列席的港區人大代表較平常多，因國家也希望聆聽港區人代的意見。葉國謙又指，一般人大常委會在雙數月份的月底召開會議，今次選擇在月初開會，相信定有特別事項需要審議。

葉國謙再次倡議成立看守議會，他解釋根據《基本法》69條，本屆立法會議員的任期是四年，若直接延任現屆議員一年，將不符合《基本法》規定，故他認為應設看守議會，委任現屆議員或前議員加入。

至於看守議會有何職權，葉國謙指出，《基本法》73條規定立法會有十大職權，認為只行使部分必要的職權，其餘的職權則無須履行。葉國謙舉例指，看守議會不應該修改《議事規則》和就《基本法》23條立法。

被問到看守議會的組成，葉國謙認為，被選舉主任DQ的四名現任議員不能加入看守議會，「看守議會有未來嘅含意，佢（DQ4）都不能參加第七屆，點解可以參加看守議會？」不過葉國謙認為，看守議會組成需有「反對派」，若只有建制派是不合適的，因議會是反映意見的場地。

葉國謙認為，看守議會組成需有「反對派」，若只有建制派是不合適的。（張浩維攝/資料圖片）

根據《基本法》第69條規定，立法會是由選舉產生，有聲音質疑若人大決定設看守議會，會否違反《基本法》。葉國謙指出，根據中國憲法，人大常委會是中國最高的權力架構，看守議會是人大在憲制層面上成立的議會，權力從人大決定而來。

有報道指明年特首選委會選舉也引入確認書制度，葉國謙指去屆已需要簽確認書，又指選委會是香港最高政治架構，參加選委會不可能不擁護基本法。