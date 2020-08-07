人大明開會　譚耀宗料常委會作出原則性決定、處理DQ4問題　

政府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，全國人大常委會周六（8日）起一連四日召開會議，料就未來一年立法會真空期安排作出決定。全國人大常委譚耀宗今天（7日）早上啟程前往北京，他相信人大常委會所作出的是原則性決定，不會太深入和具體，又指4名被選舉主任取消參選資格的議員能否延任，需由人大常委會決定如何處理。

基本法委員會副主任譚惠珠則表示，未見討論香港問題的議程。（梁鵬威攝／資料圖片）

泛民擬杯葛 譚耀宗：聽不到強烈聲音

譚耀宗指出，社會上較為傾向由現任議員延任，不過在「DQ4」的問題上，各人不同意見和見解，需待人大常委會開會才知如何處理。

譚耀宗表示，至今仍未收到有關香港的議程，但相信會討論有關真空期的問題，希望人大常委會能盡快作出決定，於香港順利落實。譚耀宗相信人大常委會所作出的是原則性決定，不會太深入和具體，又指常委會不會討論在內地設投票站的問題。

對於泛民考慮杯葛或總辭，譚耀宗直指：「聽唔到有好強烈嘅杯葛聲音」，又指各政黨和個人均可作決定，無人能夠勉強。

基本法委員會副主任譚惠珠則表示，未見討論香港問題的議程，不過相信討論真空期決定安排的機會非常大，指常委會決定至今仍無法揣測。