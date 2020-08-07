立法會選舉延期｜梁振英支持泛民總辭：DQ4人未來1年無資格做議員

政府早前宣布押後一年舉行立法會選舉，並已提請中央處理未來一年立法會真空期問題。全國人大常委會將於明日（8日）開會，其一焦點是被選舉主任撤銷參選資格的四名民主派立法會議員，在未來一年真空期能否獲延任。 全國政協副主席、前特首梁振英接受報章專訪時認為，該4名現任議員，即公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌「不應該在未來12個月的立法會『真空期』裏，通過任何方式成為立法會議員。」 梁振英解釋，4人被DQ是因為他們不能依法成為立法會議員，即他們違反及不擁護《基本法》，要求外國制裁香港，以及不效忠香港特區，認為DQ他們其實與選舉無關，「而是這些人不應該成為立法會議員」。他認為，不論接下來一年的議員是否需以選舉產生，4人都無資格成為議員。

梁振英今日在Facebook說，支持有關做法，又說「泛民的金主、大腦、黨鞭和喉舌黎智英公開要泛民考慮總辭」。（梁鵬威攝/資料圖片）

全國人大常委會將於明日起一連4日開會，料會就未來一年立法會真空期問題作出決定。曾任香港基本法諮詢委員會秘書長的梁振英指，基本法清楚寫明立法會議員一屆任期為4年，當任期屆滿就會結束，「並不會因為今次疫情而自動變成5年任期」。他認為，若有一個臨時性的立法機關可行使其權利，令香港運作盡量正常化，是其中一個解決真空期的辦法。

對於有民主派人士早前到外國議會，被建制派批評為要求外國制裁自己政府， 梁振英指出，香港過去長時間「縱容出一班這樣的人」，但強調在全世界任何社會上，無一個能容許自己立法機關的成員向外國政府要求制裁自己政府，他認為，「現在只是DQ不讓他們選立法會，已是相當輕微的懲罰。在很多社會，這是刑事罪行，可以坐監。」

梁振英：支持民主派總辭 反問「有幾大件事？」

近日社會上有意見呼籲民主派應總辭，梁振英今日在Facebook說，支持有關做法，又說「泛民的金主、大腦、黨鞭和喉舌黎智英公開要泛民考慮總辭」，做法並不奇怪，認為「黎智英要的是全體泛民議員和他陪葬」。他又反問「總辭有幾大件事？一兩天的頭條？不要說總辭，西班牙政府將全體搞加泰隆獨立的議員關進監獄十年八年，國際社會又怎樣？『國際線』可以休矣。」