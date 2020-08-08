美國制裁｜港澳辦強烈譴責　外交部駐港公署：美將搬石頭砸自己腳

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員。繼中聯辦後，港澳辦及外交部駐港特派員公署傍晚亦先後發稿，強烈譴責美國的所謂制裁行動。 港澳辦強調，任何恫嚇和威脅都絲毫不能動搖他們維護國家安全的意志。 外交部駐港公署對此感到極度義憤和強烈抗議，強調美方揮舞制裁大棒，最終將搬起石頭砸自己的腳。

港澳辦在聲明中表示，人大常委會制定了香港維護國家安全法，針對有關法律漏洞，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，維護的是國家主權，統一和規模完整以及香港的長期繁榮穩定，有關立法不影響香港高度自治、香港居民依法所有權的權利和自由，及外國投資者在香港的合法權益。

批美方竭力抹黑 「必將永遠釘在歷史的恥辱柱上」

港澳辦批評美方對香港維護國家安全法竭力抹黑攻擊，並出台有關針對中央政府有關部門和香港多位官員的所謂標榜，是赤裸裸的霸權主義行徑，亦是對國際法和國際關係的粗暴踐踏，「蠻橫、無理、無恥，必將永遠釘在歷史的恥辱柱上」。

聲明表示，事實充分證明美方正是「一國兩制」實踐和香港繁榮穩定的干擾者、攪局者和破壞者，強調中國人民向來不懼怕任何外部勢力的制裁、恐嚇和威脅，中方堅決反對美國等外部勢力干預香港事務，而糾正美國等任何外部勢力利用香港對中國進行滲透和顛覆活動的決心堅如磐石，不可撼動，「美方的任何恫嚇和威脅都注定破壞，使得自食其果」。

港澳辦及外交部駐港公署回應全文↓

外交部駐港公署：任何外部勢力無權干預香港事務

外交部駐港公署表示，美方歇斯底里地詆毀、攻擊、抹黑香港國安法，氣急敗壞地對中國政府涉港工作機構負責人和特區政府執法實施所謂制裁，無所不用其極地阻撓，破壞香港維護國家安全的努力，充分暴露其「不願別人安裝防盜門」的陰暗心理，暴露其踐踏國際法原則和國際關係基本原理的蠻橫霸道，戳穿其「維護香港繁榮穩定」的偽善謊言。

發言人強調，任何外部勢力無權干預香港事務，香港特區有祖國作堅強後盾，任何搞亂香港的圖謀都不會得逞，任何威脅、施壓和制裁都阻擋不了「一國兩制」行穩致遠。