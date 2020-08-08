美國制裁｜私隱公署批美方過度披露資料　惟無法要求刪除

撰文：彭焯煒
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美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並在網上公開有關官員的個人資料，包括身分證號碼、住址等。
個人資料私隱專員公署今（8日）回應指，美國財政部是次披露當事人的資料，明顯是過度披露和不必要，形同「起底」，認為有可能導致有關個人資料被非法使用，並對當事人做成極大的滋擾。
私隱公署將去信美國駐港總領事館、美國財政部，及私隱公署在美國的對口機構，即美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)，對是次做法違背各地倡議恪守的數據道德，表示十分失望。
將去信表示失望 呼籲不要不正當地使用及轉載
私隱公署發聲明表示，注意到美國財政部的公布是由聯邦公報（Federal Register）公布行政命令（Execution Order No. 13936），聯邦公報猶如香港特區政府的憲報，與一般在社交網站、網上平台、討論區的帖文不同，因此沒有由第三方要求移除內容的餘地。
公署強烈呼籲社會各界人士不要不正當地使用及轉載有關個人資料，否則有可能違反《私隱條例》的規定，以及有可能構成刑事罪行。
▼美國制裁中港官員名單及理由▼
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