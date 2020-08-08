美國制裁｜私隱公署批美方過度披露資料　惟無法要求刪除

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並在網上公開有關官員的個人資料，包括身分證號碼、住址等。

個人資料私隱專員公署今（8日）回應指，美國財政部是次披露當事人的資料，明顯是過度披露和不必要，形同「起底」，認為有可能導致有關個人資料被非法使用，並對當事人做成極大的滋擾。

私隱公署將去信美國駐港總領事館、美國財政部，及私隱公署在美國的對口機構，即美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)，對是次做法違背各地倡議恪守的數據道德，表示十分失望。