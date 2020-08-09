美國制裁｜楊潤雄斥強加罪名：個人得失不重要　更出力維護國安

美國財政部日前宣布制裁11名中港官員，批評他們推動港區國安法，侵害香港人權自由。未被列入名單的教育局局長楊潤雄今日（9日）出席商台節目時批評，美國的行動強加罪名、極不合理，強調作為從事教育的人，個人得失不重要，有關國安法教育的推動不會受到影響，只會重視政策對香港的長遠利益，讓學生明白香港是國家的一部分，並要有主動維護國家安全的意識。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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質疑美方理由不合理

指警方維護社會秩序「天經地義」

楊潤雄指，美國所提出的理由不合理，他引述美方理據指香港警察處理示威期間的過度武力問題，反駁指去年的社會動亂有很多暴力事件發生，警方維護社會秩序是「天經地義」，無理由因此受到制裁。他又指，全世界都有國家安全法，美國的制裁行為是強加自己的想法於其他國家身上。另外，有官員個人資料被公開，楊潤雄認為美國作為主張自由及人權的大國，應該要反省這一點。

有關未來推動國安教育工作，楊潤雄稱不會受影響。他指個人得失並不重要，維護國家安全是所有中國人的責任，認為美國的行動「不會得逞」，只會令他覺得更加要出力維護國安。他表示，重視的是政策長遠利益，有需要教導社會未來的主人翁，香港是國家的一部分，維護國家安全是每個人的責任。

楊潤雄。（梁鵬威攝）

正跟進教師被投訴 嚴重者或取消教師註冊

對於反修例事件中，有教師被投訴專業失德，楊潤雄表示，教育局正處理數宗相關案件，如調查後發現情節嚴重者，可能會取消相關教師註冊資格，但由於這是非常嚴重的處分，所以要給予足夠時間及機會讓相關教師解釋。他強調，教師作為引導者，操守備受關注，政府會嚴肅處理每一宗投訴，但由於同事正處理相關個案，不便談論太多。

提到開學問題，楊潤雄指當局經過深思熟慮後，決定9月開學暫停面授課堂，始終在防疫和學習之間要取平衡。他指，局方正總結較早前網上教學經驗，盡快向學校提供指引，亦已要求學校主動了解基層學生的需要，可透過關愛基金申請購買平板電腦等設備。他指，明白過去一年社會事件加上肺炎疫情，將一些政治壓力和不安情緒帶入學校，但不會擔心這一代的學生會受負面影響，因為影響的只是一年半載，而教育是長遠的工作。