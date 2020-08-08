美國制裁｜批美方橫蠻無理　聶德權慨嘆港人對制裁如獲至寶

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，除非美國財政部外國資產管制辦公室發出豁免，否則美國人及企業無法與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 未有列入到美國11人制裁名單的公務員事務局局長聶德權，今日（8日）亦在社交媒體發文回應。聶德權批評美方的制裁是「橫蠻無理」，認為美方批評特區政府和香港警方處理社會運動，與美國聯邦政府處理全國不同地方發生的騷亂的態度不同，是雙重標準。聶德權又慨嘆有港人對美方制裁「搖旗吶喊、如獲至寶」，質疑「除了一時亢奮，對自己和對香港有什麼好處？」

11名被制裁的中港官員中，聶德權並未在列。（資料圖片／梁鵬威攝）

聶德權指，美國早已建立國家安全法律和執行體制，現時中央由國家層面立法建立一套維護國家安全的法例和執行機制，質疑「又有何不妥？」而且美國當局公開中央和特區官員的個人私隱資料，但美國政府一向在批評別國侵犯人權和私隱方面不遺餘力，質疑美方雙重標準。他認為美國正要全方位遏阻中國的發展，指香港作為中國的特別行政區不可能獨善其身。

聶德權表示，他在美國和內地都有要好的朋友，稱希望美國政府橫蠻無理的行徑和大國博弈，不會影響兩地有深厚根基的民間交流。他重申，對香港市民而言，國家富強、香港繁榮穩定、市民安居樂業是最重要，他會繼續本着理性及公道，在崗位上「去做應該做的事」。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼