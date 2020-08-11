立法會選舉延期｜押後一定益建制？　4大暗湧何君堯或首當其衝

政府以疫情為由延遲立法會選舉一年，全國人大常委會今午已就未來一年立法會真空期安排作決定。《香港01》較早前分析香港民意研究所及路透社的民調數字，發現隨著時間過去，政府的民望有緩慢的回升，相反民主派的聲勢則會逐漸流失；身處大灣區港人、長者這兩大建制票倉，疫情消退後回港投票的意慾大增。因此在客觀上，如未來一年無重大事件發生，一般認為延遲選舉對建制派有利。 不過，有人歡笑有人愁。對於建制派而言，推遲選舉一年雖然對整體看似有利，但有部分人可能受到負面影響衝擊，有機會需要大幅改變部署。其中新界西現任議員何君堯，想在明年當建制派「票王」，就恐怕沒那麼容易。

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1. 「極藍」人物聲勢或受影響

取態極端的政治人物，其人氣是高度依賴社會的政治矛盾氣氛，社會愈撕裂，吸票能力就愈強。何君堯是目前「極藍」路線的表表者。部分受廣泛關注事件如7.21元朗白衣人事件，何君堯被拍到在現場與白衣人握手，外界質疑他和事件有關連，事後何又質疑遇襲者自行滑倒。這些言行在社會上或有廣泛爭議性，但對於深藍人士來說，反而可能成其一大賣點甚至「政績」。

雖然，何君堯本身是建制派內最早期提出押後選舉者之一，但政界一般相信以今日仍然劍拔弩張的政治氣氛，如選舉如期舉行，何君堯勝選機會相當高，甚至有建制派人士擔心他吸票能力過強成為「票王」，分薄其他名單的票源。

事實上，何君堯原先報名競逐連任的名單中，包括另外3名被形容為「深藍」的KOL，即「華記」楊官華、「黑超哥」許民楓、「大衞sir」柯朝輝，受眾亦頗為明顯，主打深藍選民。倘若明年再選，屆時社會氣氛如相對緩和，票源隨時生變。

李梓敬異軍突起 明年再選勝算添變數？

相對於何君堯，另一名「深藍」人物、新民黨李梓敬，受到的影響亦不容忽視。何君堯尚且有作為現任議員的優勢積累知名度，其支持者見到他在議會內屢次挑釁民主派，可能相當受落；何亦擁有屯門鄉事背景，有一定數量鐵票在手。

李梓敬則是由去年區議會選舉連任失敗後，轉為集中經營網上平台，不足一年於YouTube頻道坐擁廿多萬訂閱者，作風愈走愈深藍，其後更退出一手培養自己的自由黨，轉投新民黨準備參選。論人氣和政治氣氛，今年確實是李梓敬參選的絕佳時機，如明年社會氣氛有變，他能否繼續保持今日的人氣難說，至少已添上變數。

政府公布延遲選舉後，新民黨主席葉劉淑儀在一則社交網片段中，直指：「梓敬你本來今年磨拳擦掌，現時又要重新考慮了。」李梓敬也坦承，確是有少許失落，只不過由於疫情嚴重，同意人命最優先，政治放一邊。

何君堯、李梓敬均以「極藍」政治取態爭取支持。倘若明年政治矛盾氣氛緩和，很可能影響他們的票源。（資料圖片）

2. 新參選人「上位」添變數

建制派有部分現任議員原先打算退下火線，由黨友或盟友接棒。例如民建聯原先已報名參選九龍東的黎榮浩、超區排於李慧琼名單第二的顏汶羽等；工聯會鄧家彪亦獲得黨友抬轎出選，力爭重返議會。一年後再選，徒為他們增添變數。

據建制派消息，目前各建制黨派未有打算於未來一年「換馬」，原班人馬參選明年立法會的機會很大。不過「政治一日都嫌多」，正如兩個月前，誰也沒想到選舉會延期。

陳凱欣目前狀況被動，爭取連任或現暗湧。（資料圖片）

3. 陳凱欣狀況被動 爭連任現暗湧

於2018年立法會九龍西補選中當選的陳凱欣，因法庭於今年5月裁定劉小麗提出選舉呈請勝訴，被裁定「非妥為當選」。由於陳凱欣決定向終審法院提出上訴，暫時得以保留議席。

一旦陳凱欣敗訴並失去議席，撇開是否需要再補選的問題不談，於她個人而言，爭取連任或會多一重障礙。因為以立法會議員身份，可在立法會大樓內召開記者會，關注民生議題，維持曝光率；以議員身份做地區工作，亦可有公帑資助的議辦、議助等協助工作。如她失去議席而又未能馬上展開選舉，她將會有一段時間跌落「凡間」，失去立法會這個宣傳政績的平台，對其爭取連任或帶來影響。

陳凱欣回應查詢時表示，目前終院上訴仍然未有排期，狀況相當被動，不便置評太多，強調未來一年時間會繼續做好民生工作，協助市民防疫抗疫。

建制派同樣有參選人，會受到選舉押後一年影響。（資料圖片）

4. 地區工作易被貼上「為選舉」標籤

有不願具名的現任建制派議員向《香港01》記者反映，選舉延後一年，意味有意參選的人要保持「選舉作戰狀態」一年，未來一年的地區工作，很易被貼上「選舉近了」、「為連任」的標籤，這對專注民生工作的參選人並不公道。再加上，明年的選舉和2016年一樣，臨近選委會界別分組選舉，屆時相信會有特首「跑馬仔」潛在人選現身，更多潛在的政治議題會出現。

這個情況本對民主、建制兩派皆有影響，不過該議員表示，建制派相對更加不願意看到選舉期間政治氣氛太過高漲，因為政治議題先行，建制派選情的不穩定因素更多。