消息：人大常委已完成討論立法會真空期問題　另審議兩項涉港議程

全國人大常委會一連四日在北京召開，據悉，有關香港第六屆立法會繼續運作的討論已基本完成，除非有人提出修訂，否則會在周二表決通過有關《決定》。

人大常委會本月8日至11日開會，料會就立法會真空期問題作出決定。（資料圖片／新華社）

修訂《國旗法》 港府料需本地修例

人大常委會會議昨日（8日）開幕，國務院提請人大常委會就香港特區立法會繼續運作作出決定的議案，並由港澳辦主任夏寶龍作解說。正在北京開會的全國人大常委譚耀宗不願透露詳情，只說夏寶龍在會上詳細解釋特區政府延遲立法會選舉一年的要求，並就解決方案提出了決定議案，強調有關方案符合憲法及《基本法》。

消息指，人大常委會已基本完成討論立法會真空期問題，訂出一個原則性框架，至於現屆立法會議員是否延任一年、被取消參選資格的4名民主派議員去留，今次會一併處理。

除立法會運作安排外，人大常委會有兩項議程與香港有關，包括修訂《國旗法》和《國徽法》，明文規定不得倒掛或胡亂棄置國旗，以及在粵港澳大灣區開展香港法律執業者取得內地執業資質和從事律師職業試點工作的決定草案。

消息人士指，由於《國旗及國徽條例》本身已納入《基本法》附件三，人大常委會通過今次修訂後，特區政府需視乎新內容，在本地修例完善相關法律。