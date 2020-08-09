立法會選舉延期︳民主派抗爭派今商對策　盼周二人大決定後再碰頭

政府上月宣布押後立法會選舉一年，全國人大常委會料於周二（11日）就立法會第六屆繼續運作的事宜作出決定。多名現任立法會議員及初選出線者今天（9日）舉行內部交流會，不同黨派就應否留守、杯葛抑或總辭等交流意見和看法。據了解，各持份者大致認同無論最終採取哪一策略和決定，最重要是民主派能團結地採取整體行動，希望在人大常委會作出決定後，各持份者再「埋枱」，商討應對方向和對策。

據了解，被選舉主任取消參選資格的四名泛民議員之去留，成為民主派決定杯葛與否的關鍵。（余俊亮攝／資料圖片）

與會者：最重要是採取整體行動

上周五，民主派現任立法會議員召開內部會議商討對策，當中曾就人大決定列舉出不同可能性，制定應對方案。立法會議員朱凱廸在周五表示，民主派不急於馬上作出決定，最重要是建好民主陣營的作戰平台，深思熟慮、齊上齊落。他表示，若中央視民主派集體杯葛為「大逆不道」和中共沒有面子，這樣也絕對值得做。

在民主派初選成功出線的「抗爭派」，近日亦就民主派在真空期的去留表態。其中鄒家成認為議會「關鍵否決權」策略已成過去式，指港人絕不能承認不合法和毫無認受性的臨時立法會，認為若集體杯葛表達不滿，「尚可為港人挽回些少尊嚴」，呼籲民主派「拒絕招安」和杯葛臨立會。張可森認為，DQ4議員能否延任及泛民是否獲「三分之一否決權」，都不應與杯葛「臨立會」扯上關係，強調「臨立會」是人大僭建出來的機關，泛民不應為中央和港府作的非法組織增加認受性。黃子悅認為，無論未來一年的「臨立會」實際如何運作，也是一個「違法、僭建的威權制度」，認為泛民應原則上堅決拒絕和杯葛「僭建」制度，建議所有上屆議員和初選勝出者組成民主派議政平台，以具約束力的形式，共同決定未來行動。

在初選出線的「本土抗爭派」成員有出席交流會。（李澤彤攝／資料圖片）

傳統民主派：目前太多不確定性

民主派現任議員與各初選勝出者今天會面，據了解，多名初選出線者均有出席，而民主派現任議員人數較少。有與會者指氣氛良好，不同黨派和政治光譜的持份者衷誠表達了自己的意見，不過會面未有共識，盼在人大作出決定後，各方再有機會碰頭，討論應對方案。有出席交流會的傳統民主派表示，現時有太多不確定性，至今仍未知人大常委會如何「出牌」，故此難以有共識，該民主派中人指出，會上各與會者大致認同無論最終採取哪一策略和決定，最重要是民主派能團結地採取整體行動，能夠「齊上齊落」。該民主派指出，是次傳統民主派、本土抗爭派能夠「埋枱」，絕對是一件好事，能彰顯民主派的團結。

有初選出線者則指出，會面上曾列舉出不同可能，包括原班人馬延任一年、設「臨立會2.0」並委任少於三分一民主派、設「臨立會2.0」並加入委任非民選的建制派等，存在不同可能性，因此是次交流會未能有實質共識。另有初選出線者表示，這次會面屬理性討論，各人表達看法及提出不同方案。該人稱，會面未能達成共識，但亦有開設Wtapps群組交流，暫未有下次會面日期，預料周二人大有決定後會再商討。