紫荊研究院民調：逾6成人反對美國制裁　過半數市民撐押後選舉　

政府早前宣布押後立法會選舉一年，國務院昨天（8日）提請全國人大常委會就香港第六屆立法會繼續運作作出決定。 紫荊研究院以隨機抽樣方式訪問1192名市民，顯示54.8%受訪者贊成特區政府因應疫情嚴重而決定引用《緊急法》將立法會選舉押後一年。另外，有65.7%受訪者不支持美國對香港實施任何制裁，26.9%表示支持。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

+ 7 + 6 + 5

逾8成人稱國安法未影響日常生活

調查顯示，54.8%受訪者贊成特區政府因應疫情嚴重而決定引用《緊急法》將立法會選舉押後一年，37.6%表示不贊成。

至於港人對於中央派員支援香港抗疫的意見，68.2%受訪者支持中央派遣醫療隊援港抗疫，28.3%表示不支持。研究院認為，結果反映在香港疫情遲遲未能有效受控，單日確診病例居高不下的情況下，市民對疫情的蔓延深感憂慮，多數市民希望中央伸出援手，協助香港盡快控制疫情。

民調亦問到《港區國安法》對日常生活有否影響，82.3%受訪者表示在過去一個月中日常生活未有受到影響，7.4%表示有影響， 10.3%表示「唔知道/難講」。研究院稱，《港區國安法》生效逾月及國安公署掛牌成立以來，絕大多數香港市民的生活均未受到任何負面影響，說明《港區國安法》並無減損香港市民依據基本法享有的各項合法權利。

美國財政部日前宣布制裁特首林鄭月娥在內等11名中港官員，有65.7%受訪者不支持美國對香港實施任何制裁，26.9%表示支持。