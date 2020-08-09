美國制裁｜陳茂波轟美國恫嚇　暴露自以為是、逆我者亡霸凌思維

美國財政部上周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，未見於制裁名單上的財政司司長陳茂波今日（9日）發表網誌，批評美國以《香港國安法》為藉口，實施所謂制裁，甚至披露相關官員的住址及證件號碼，「一個經常自稱尊重人權和民主自由的國家，竟採取這種『起底式』、嚴重侵犯個人私隱，並以恫嚇來作手段等行徑，暴露了其自以為是、逆我者亡的霸凌思維」。

財政司司長陳茂波在網誌批評，美國以恫嚇來作手段等行徑，暴露了其自以為是、逆我者亡的霸凌思維。（資料圖片）

陳茂波撰文表示，《香港國安法》的訂立，只是在一國之內保護領土和發展利益的安全，本屬理所當然的權利，卻被美國利用作為一系列針對中國的高調但不正當的行動的藉口，正如不少分析指出，香港已成為了大國博弈的前哨陣地，而這更凸顯訂立國安法的急切需要，維護國家安全是重要的原則問題，沒有妥協的空間，也毋須為所謂制裁的威嚇而擔心。

斥美禁抖音及清潔網絡行動是偽善

陳又指出，美國最近以國家安全為理由，在具體詳情或證據都欠奉的情況下，透過總統行政命令針對中資背景的TikTok（抖音），先擬全面禁制，繼而強迫賣盤，甚至指大部分交易金額須撥歸美國庫房，反映企業威脅到主導地位，結果便成為被打壓、甚至被搶掠的對象。

美國近日啟動「清潔網絡行動」，陳稱這是試圖強行將中資企業從網絡中排除，行徑粗暴而深刻地破壞美國的自由市場、規則為本（rule-based）、公平競爭等的運作基礎，最終將會損害全球市場及企業對美國體制的信心。陳批評以上行為是赤裸裸的雙重標準，「不禁令人質疑他們一直在國際社會上推崇一些所謂普世價值，只不過是偽善的宣傳口號！」

美國制裁11人名單：