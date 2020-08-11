01分析│DQ4料順利過渡　立法會任期「4變5」機會濃　

立法會未來一年「真空期」問題今日揭盅，如無意外，全國人大常委會今日（11日）會表決通過終極方案，有關內容將直接影響香港未來一年的政治版圖及局勢。 世事總有脈絡可尋。鑑於香港當務之急是同心抗疫，估計北京會用最「簡單」、最少「震盪」、最合乎法理基礎的方式來處理立法會真空期問題，按此思路，就是由人大常委會直接頒布「決定」，將今屆立法會任期由四年拉長至五年，且由現有66位立法會議員原班過渡。這亦解開了外界的懸念，四名被選舉主任取消參選資格的現任民主派立法會議員，將有機會全數「平安著陸」過渡。

鑑於香港當務之急是同心抗疫，估計北京會用最「簡單」、最少「震盪」的方式來處理立法會真空期問題。

如無意外，全國人大常委會今日中午會拍板通過處理香港立法會「真空期」方案，外界推測的方向不外乎有兩個。其一是將今屆（第六屆）立法會延長一年，其二是讓第六屆立法會會期「自然死亡」，由十月起成立為期一年的「過渡議會」，亦即是坊間所指的「臨時立法會2.0」。

兩個方案各有優劣，而法理上，兩個方案人大常委會都有權定奪。外界一般評估，倘人大常委會採取「臨立會2.0」方案，由於被視為一屆全新會期，議員須由北京委任，而民主派「DQ4」，即公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌，早前因參選下屆立法會而被選舉主任褫奪參選資格，可順利過渡的機會大減。

不過，從當前形勢而言，人大常委會採用「臨立會2.0」的可能性不高。主因是香港的當前急務是全社會合力抗疫，估計在這大背景下，人大常委會最合邏輯的做法，就是採取最簡單、最少震盪性、最合乎法理基礎的方法——直接將今屆立法會會期拉長一年，而現任議員的任期亦順理成章自動延長一年，再不存在重新任命、重新宣誓，以及應否對某些議員實施DQ的問題了。當然，究竟一年之後，新一屆立法會因此縮短一年至「4變3」，還是維持4 年，則仍有待人大常委會揭曉。

對民主派議員來說，如果「DQ4」能順利過渡，既再沒有「臨立會」正當性的問題，亦少了被批評「捨棄同僚」的顧慮，接受方案的可能性將大增，屆時押後立法會選舉爭議或可真正告一段落。