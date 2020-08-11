立法會延任｜梁君彥歡迎人大決定　冀議員放下政治分歧

全國人大常委會今日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續運作》議案，現屆立法會繼續履行職責，不少於1年，直至第7屆立法會任期開始為止，當中包括早前報名參選被取消資格的4名民主派。 立法會大主席梁君彥今日傍晚見記者時指，歡迎人大常委會作出的安排，在疫情嚴峻的情況下，作出重要決定以確保特區政府如常工作，又期望復會後不同政治光譜的議員合作，放下政治分歧，解決民生問題，協助香港走出困局。

梁君彥希望所有議員以香港為依歸，履行議員責任，又認為人大的決定只是希望延續第六屆的立法會，直至選出第七屆議會，而被DQ的議員只是被取消參選第七屆立法會選舉，但仍然是第六屆立法會議員，延任有關議員沒有政治考量，呼籲社會切勿過分解讀人大的決定。

有記者問及今年立法會會否就疫情提早召開會議，梁君彥表示下一個年度會期將一如以往於10月開始。至於會否就抗疫基金召開特別財委會，梁君彥指須待政府內部再商議。

行政長官林鄭月娥與立法會主席梁君彥會面，就立法會恢復運作交換意見。(政府新聞處)

有記者問到早前被裁定非妥為當選的陳凱欣，於未來一屆立法會的去留，梁君彥表示，案件現時仍為上訴期，代表她的身份仍然是議員，暫可保留議席。至於另外4個懸空的議席，梁君彥則指政府有既定程序處理，按照法例，議席或需要進行補選。

梁君彥會見林鄭月娥 有關人大決定信將轉交議員

另外，行政長官林鄭月娥今日與立法會主席梁君彥會面，轉達人大常委會之決定，並初步就立法會恢復運作交換意見。梁指特首交付他一封有關人大決定的信，稍後將轉交予各議員。

林鄭月娥向梁表示，押後立法會換屆選舉為艱難決定，但為了遏止疫情、保障市民健康，此決定為必須的。林鄭欣悉決定獲社會廣泛支持，包括立法會各建制派議員。

林鄭月娥又指，本港疫情仍然嚴峻，各行各業大受打擊；即使疫情緩和後，亦有大量恢復經濟、紓解民困的工作須行政立法機關衷誠合作。她期望在梁主席的繼續領導下，議員們可放下歧見和爭拗，重建互信，共同為市民謀福祉。

政府現時正敲定有關中央支持特區抗疫的工作細節，樂意稍後向議員詳細交代，現時會分批約見現屆議員聽取意見。

陳健波：財委會主席或要重選

此外，保險界立法會議員陳健波表示，人大有關決定寬大。又關注立法會未來一年的內會及財會等多個委員會主席的處理，由於委員會主席每年均需進行選舉，而會上沒有提及有關主席的處理細節，陳健波因此估計未來一年或需再選主席，希望新一屆會期可盡快完成選舉。

陳健波希望未來一年可集中處理民生問題，而對於具爭議性的議案，陳認為政府需考慮議案的重要性，而非有沒有爭議性，對於重要議案，政府有責任進行游說工作，而不應因爲有爭議就撤回。