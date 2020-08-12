專訪｜曾鈺成否認大灣區設票站偏幫建制　促林鄭承諾明年一定選到

政府早前引用《緊急情況規例條例》宣布押後立法會選舉一年，立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成可算是首批倡議押後選舉的建制派核心，他昨天（11日）接受《香港01》訪問時強調，政府必然在未來一年做好預備功夫，即使一年後新冠肺炎疫情持續，仍能確保選舉可如期進行。他直言：「我現在就要特首出來承諾，明年九月五日一定選到，就係咁多！」 至於何謂預備功夫，曾鈺成指，應透過修改相關法例和落實行政安排，包括增加票站數目、延長投票時間、延長投票日至兩天、設提早投票安排，甚至增設郵遞投票和於大灣區設票站，確保市民能夠外出投票的同時，避免病毒傳播的風險。 對於民主派批評他有關大灣區設票站的建議，指做法有偏幫建制派的成分，曾鈺成斥民主派以政治凌駕一切，又認為措施不會影響泛民、建制的支持者和選票比例，「嘥氣！拎呢樣嘢頂著選舉改革認真無謂」。

曾鈺成指出，應透過修改相關法例和落實行政安排，包括增加票站數目、延長投票時間、延長投票日至兩天、設提早投票安排，甚至增設郵遞投票和境外投票，確保市民能夠外出投票的同時，避免病毒傳播的風險。（龔嘉盛攝）

正參與計劃協港人回大灣區養老 曾鈺成指他們心繫香港

人大常委會今天（11日）敲定第六屆立法會續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生。曾鈺成認為，在未來一年，政府必須為一年後的選舉做好預備功夫，保證選舉在一年能夠如期進行，否則政府無辦法交代押後選舉一年的決定，認為政府應參考新加坡、南韓等國家的例子，探討這些國家在疫情下採取甚麼措施，令選舉能夠順利進行。

曾鈺成認為，可先落實一些爭議較少的措施，例如增加票站數目、延長投票時間、延長投票日至兩天，以及設立提早投票安排。他特別提及「提早投票」的可能性，指南韓亦有設相關政策，建議政府可安排有需要人士提早數天投票，形容做法「容易做亦較少爭議」。

曾鈺成早前倡議在大灣區設票站，此建議被民主派狠批，包括指做法偏幫建制派、難以監察投票過程，以及違反條例規定選民需「通常居住於香港」的規定。曾鈺成被問到大灣區設票站和境外投票的建議時，反問：「點解唔可以？最後都係要立法會通過，做法在全世界並不罕見，尤其香港作為國際城市，一個開放的城市，啲人周圍去，唔好講話係移居去其他地方，投票日當日唔喺香港嘅居民亦大有人在。」

曾鈺成續指，政府經常鼓勵市民返去大灣區發展，他自己亦正參與計劃，協助香港人回大灣區養老和休息，形容這些港人也是心繫香港，尋求方法讓他們有辦法參與投票，合情合理。

曾鈺成認為，可落實一些爭議較少的措施，增加票站數目、延長投票時間、延長投票日至兩天，以及設立提早投票安排。（龔嘉盛攝）

不影響建制泛民支持比例

對於民主派就大灣區設票站持反對意見，曾鈺成批評民主派政治凌駕一切，質疑即使開放大灣區投票，也不會建制和泛民的選民比例，直斥：「嘥氣！拎呢樣嘢頂著選舉改革認真無謂」。

曾鈺成認為，政府必須由現在起著力設計和部署相關投票新措施，否則最終只要「揦手唔成勢」。他又認為，若然社會亦就一些具爭議的措施如境外投票「拗唔掂」，便不要在明年選舉落實這些措施，目前最重要是特首能承諾一年後選舉可如期進行，「我現在就要特首出來承諾，明年九月五日一定選到，就係咁多！」

曾鈺成笑指，美國制裁「可笑」和「嗤之以鼻」。（龔嘉盛攝）

美國制裁中港官員 曾鈺成：可笑

美國財政部早前宣佈制裁特首林鄭月娥在內等11名中港官員，中國外交部隨即作出回應，宣布制裁11名美國政客。曾鈺成笑指，美國制裁「可笑」和「嗤之以鼻」，根本對於被制裁的11名中港官員無實際影響，「你睇佢他們的表現，無人話：『我知錯、知錯、唔好搞我、唔好搞我、我唔做啦、我唔做啦』，反而更加硬，覺得執行《港區國安法》係光榮任務。」對於有民建聯議員認為市民慶祝官員被制裁或違《港區國安法》，曾鈺成說：「社會就係咁，黎智英畀人拉都有人開香檳啦。」他認為有市民不滿林鄭政府是事實，否則反修例便不會「搞得咁大」，因此他認為中央和特區政府必須做工作贏回香港人的心。

中美在地緣政治的角力，令香港恍如成了「風眼」。曾鈺成認為，香港在中美博弈的角色「唔到我哋決定」，又指正正因為香港的特殊地位，難免令香港成為磨心，過去數十年中美的蜜月關係已一去不復返，香港如何自處乃一大挑戰。