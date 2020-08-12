立法會延任｜政府：無意2021立會換屆前補選　陳凱欣議席亦凍過水

全國人大常委會昨日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續履行職責的決定》，現屆立法會議員全部延任不少於一年。不過，立法會目前有4個議席懸空，政府表示，為符合選舉公平、公開的要求，並防止疫情擴散，現階段並無計劃在2021年換屆選舉前進行補選。
政府：疫情嚴峻易引發病毒感染風險
政府表示，選管會會考慮法律及實際情況考慮安排補選，但表示因為疫情嚴峻，舉行補選會涉及近250萬選民，同日投票引發病毒感染風險；而限聚令下不能舉行集會活動，加上大量滯留在內地及海外選民無法回港投票，當局現階段並無計劃在2021年換屆選舉前進行補選。
《立法會條例》規定，議席補選不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行，預計補選籌備工作需時逾6個月，技術上政府可於明年第一季舉行補選，情況與2016年2月舉行的新界東補選相近。
目前，立法會有4個議席懸空，包括新界東兩席、港島區及勞工界各一個議席，分別是因為社民連梁國雄就宣誓風波DQ上訴；周庭及劉頴匡選舉呈請得直，區諾軒及范國威喪失2018年補選議席；以及工聯會何啟明「轉跑道」，出任勞福局副局長。4人議席懸空至今，令現屆立法會只餘66名議員。
陳凱欣被裁定非妥為當選，因上訴暫保議席。（資料圖片／張浩維攝）
陳凱欣被裁定非妥為當選 因上訴暫保議席
值得注意的是，在2018年立法會九龍西補選中當選的陳凱欣，亦因法庭在5月裁定由劉小麗提出的選舉呈請勝訴，被裁定為「非妥為當選」，惟陳決定向終審法院提出上訴，暫未排期進行聆訊，得以暫時保留議員身份。倘陳凱欣敗訴，將即時失去議席。
港府發言人表示，根據《宣誓及聲明條例》及《立法會議事規則》，第六屆立法會議員在立法會未來一年繼續履行職責時無須再次宣誓。
全國人大常委會全票通過有關《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》。