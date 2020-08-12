立法會延任｜政府：無意2021立會換屆前補選　陳凱欣議席亦凍過水

全國人大常委會昨日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續履行職責的決定》，現屆立法會議員全部延任不少於一年。不過，立法會目前有4個議席懸空，政府表示，為符合選舉公平、公開的要求，並防止疫情擴散，現階段並無計劃在2021年換屆選舉前進行補選。

政府：疫情嚴峻易引發病毒感染風險

政府表示，選管會會考慮法律及實際情況考慮安排補選，但表示因為疫情嚴峻，舉行補選會涉及近250萬選民，同日投票引發病毒感染風險；而限聚令下不能舉行集會活動，加上大量滯留在內地及海外選民無法回港投票，當局現階段並無計劃在2021年換屆選舉前進行補選。

《立法會條例》規定，議席補選不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行，預計補選籌備工作需時逾6個月，技術上政府可於明年第一季舉行補選，情況與2016年2月舉行的新界東補選相近。

目前，立法會有4個議席懸空，包括新界東兩席、港島區及勞工界各一個議席，分別是因為社民連梁國雄就宣誓風波DQ上訴；周庭及劉頴匡選舉呈請得直，區諾軒及范國威喪失2018年補選議席；以及工聯會何啟明「轉跑道」，出任勞福局副局長。4人議席懸空至今，令現屆立法會只餘66名議員。

陳凱欣被裁定非妥為當選，因上訴暫保議席。（資料圖片／張浩維攝）

陳凱欣被裁定非妥為當選 因上訴暫保議席

值得注意的是，在2018年立法會九龍西補選中當選的陳凱欣，亦因法庭在5月裁定由劉小麗提出的選舉呈請勝訴，被裁定為「非妥為當選」，惟陳決定向終審法院提出上訴，暫未排期進行聆訊，得以暫時保留議員身份。倘陳凱欣敗訴，將即時失去議席。

港府發言人表示，根據《宣誓及聲明條例》及《立法會議事規則》，第六屆立法會議員在立法會未來一年繼續履行職責時無須再次宣誓。