黎智英被捕｜張達明：警須先讓負責人看手令　無理據「scan」新聞

壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志周庭等10人前天因涉違反國安法被捕，警方搜查壹傳媒大樓時，《蘋果日報》總編輯羅偉光多次要求出示搜查令，但警方當時稱已向其他人出示，並繼續蒐證。 港大法律學者張達明表示，警方如果拒絕向負責人交出搜查令，是違反法律，強調該法律精神有強制性，讓作為場所的負責人，在看過手令後決定是否容許警方入內搜查。他又指，警方沒有理據在蒐證時初步「scanning」新聞材料，認為警方當日事後的解釋不合理。 另外，警方指事件中部分人涉在網上眾籌，為組織提供資金，該組織曾提及要求外國制裁香港。張達明指，任何人用金錢資助國安法有關的違法活動，都構成違反港區國安法。但他指，如果受款者並非「打正旗號」要求外國勢力介入，而是港府從政治調查後認為捐款違法，捐款者就不一定屬有罪，視乎捐款者知否有此目的。

《蘋果日報》總編輯羅偉光在直播片段中，曾多次要求警方讓他看搜查令，曾被警方以已經出示為由，多番拒絕，並繼續蒐證。警方後來表示，事後有向他出示有關手令。（《蘋果日報》直播截圖）

警方的法庭手令列明，其調查範圍不包括新聞材料，但前日不少直播片段都見到警方翻閱疑似新聞文件。國安處高級警司李桂華事後曾解釋，那是警方初步的scanning（檢視）。

張達明今日（12日）在電台節目受訪時質質疑，如果警方只是經過編採部門的辦公室，並無理由翻閱該處的新聞材料。他解釋，「如果警方去到一個地方，明顯放置新聞材料，該處亦根本不是搜查的範圍，沒有理據進行scanning。」他認為，警方在行動前應先與負責人討論搜查範圍，否則理論上，警方可以很容易「搏懵」，隨便作出超越手令範圍的搜查。

《蘋果日報》方面指，有新聞材料被警方檢走，將向法庭申請禁制令。張達明指，《蘋果日報》可先與警方要求封存有關資料，再共同檢視是否新聞材料，如果警方不肯依從，申請禁制令成功的機會很大。