黎智英被捕︳湯家驊指有必要讓負責人看手令　篩選傳媒絕不理想

警方昨日到壹傳媒大樓就其創辦人黎智英涉違《港區國安法》等案件蒐證，但不少行動的細節備受爭議，例如負責人多次要求警方出示搜查令被拒絕，直播片段中有警員曾翻閱記者桌上的文件、篩選個別傳媒到封鎖線內採訪等。 資深大律師湯家驊今早（11日）指，警方有權蒐證，妨礙銷毀證據等，強調新聞自由不代表有特權，不過他亦強調，法庭的搜查令只適用於收集證據，警方有必要向負責人展示，獲得配合。對篩選傳媒採訪一事，湯家驊認為情況絕對不理想。他指，按香港新聞自由的原則，有人可以採訪，應該一視同仁。 香港記者協會主席楊健興指，該做法牽涉公平問題，又指警方單方面指控傳媒曾阻礙警方工作十分嚴重，料不少國際媒體都對昨日安排不明所以，又指安排有別於政府的整體政策。

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就警方翻閱記者桌上資料一事，湯家驊在電台節目上回應指，警方一般而言應找證據，如果有合理懷疑某些地方有犯罪證據，則有權搜查，但這些證據與新聞資料有別，警方亦要有合理解釋，否則可被申請禁制令。他又指，執法人員的蒐證工作，一般不應超出手令的範圍，而桌面上如有私人物件，應被視為有私人管理權，需要另向法庭申請手令。

對於警方篩選媒體一事，湯家驊認為情況絕對不理想。他指，按香港新聞自由的原則，當有人可以採訪該事件，警方應對各傳媒一視同仁，而大家都熟悉的傳媒，不應該被不同地對待。他亦表示，國際媒體關注昨日的事很正常，但不應有偏頗的看法，因為任何人犯法都不應受特別對待，加上有關罪行的執法門檻較高，執法人員理應有一定理由才會行動，如不問情由地指這些是政治行為，是對法官、執法人員的侮辱。

記協主席楊健興表示，任何地方的政府如果尊重媒體監察社會，都不會如此搜查媒體，反指一些對媒體操控較多的國家，有類似情況，認為警方昨日行動造成的觀感很差。對於警方有法庭的搜查令行動，他憂慮法院是否真的做到制衡警方的效果，例如搜查令提到不可搜查新聞材料，與直播片段中，警員確實有翻閱資料的做法有分別。

國家安全處高級警司李桂華昨日曾解釋，有關翻閱行為只是「scanning」（掃視、搜尋），楊健興回應指，較合符適當比例的方式，應是直接搜查涉事者辦公室，他質疑警方為何要搜查其他員工的工作間？

記協事前未被通知將有篩選採訪安排 楊健興批沒傳媒支持

篩選傳媒的安排方面，楊健興強調，記協事前未被知會。他指，政府應一視同仁、公平地處理不同媒體，在公開採訪活動時，已被政府登記的媒體之下，不應再作分類。他舉例反問指，如果警方認為個別媒體較好，就向其提供協助，「那醫管局又是否可以自訂名單？」他質疑，有關做法一旦延續，將令採訪秩序變得混亂。

楊健興指，郭嘉銓表示昨日的做法只是試行，但他質疑「他們在試甚麼？」，又表示暫不見到傳媒機構、組織贊成此做法，因為牽涉公平問題。他又指，警方對傳媒阻礙其工作的指控十分嚴重，涉阻差辦公，又形容說法是單方面的指控，料不少國際媒體都對昨日安排感到不明所以，因為有別於政府對待傳媒的整體政策。

他又解釋，壹傳媒的廠房位置很大，昨日警方連附近街道亦有封鎖。他指，昨日的封鎖線，與警方受訪距離100至200米，料不同的傳媒同業，亦不樂見有關做法。至於記協如何跟進，楊健興指，他們希望能約見警務處處長鄧炳強討論，但已被拒絕。