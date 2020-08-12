立法會延任｜譚耀宗料民主派留任機會高：希望他們來年重新做人

全國人大常委會昨日（11日）全票通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》。決定中訂明，現屆立法會續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生。下一屆立法會經選舉產生後，任期仍為4年。 全國人大常委譚耀宗表示，今次人大常委會的決定，主要是按特區政府請求，解決因押後立法會選舉衍生的一年真空期問題，至於早前被選舉主任DQ的4名現任立法會能否延任，則要留待特區政府決定。他估計，所有民主派議員留任的機會較高，希望他們能「重新做人，檢討同反省下，未來一年改過自新」。

譚耀宗今日（12日）接受民建聯立法會議員葛珮帆訪問時說，明白有市民對「放生被DQ4人」感到失望，希望「呢啲番入去嘅民主派可以重新做人」。（葛珮帆直播截圖）

譚耀宗今日（12日）接受民建聯立法會議員葛珮帆訪問時說，明白有市民對「放生被DQ4人」感到失望，他早前亦曾形容這是「尷尬位」，但他強調人大常委會只負責處理立法會真空期的憲制問題，其他事宜需留待港府處理。譚耀宗說，「呢啲番入去嘅民主派，希望佢地可以重新做人」。

至於今次做法是否代表中央向民主派釋出善意？譚耀宗指「不嬲都係」，又強調人大常委會是按《憲法》和《基本法》辦事，小心謹慎地作出決定。他又提到，人大常委有170人，在這兩次會議後「我出晒名」，很多委員都關心香港的情況，而人大常委會亦將原定8月底的會議提早舉行，就是為了盡快解決香港的問題。