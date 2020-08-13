政圈風聲｜延任一年政府集中抗疫、改選舉法　「明日大嶼」難重推

人大常委會決定第六屆立法會延任不少於一年後，特首林鄭月娥昨日（12日）約見建制派不同板塊見面，討論未來一年工作。第三波新冠肺炎疫情持續下，多個政黨均要求提早召開財委會會議，討論第三輪抗疫支援措施，據悉政府亦同意最快8月底、9月初開會，但10月前不會召開大會，避免被其他議題模糊焦點。 至於會否重推惹火議題如「明日大嶼」計劃，綜合不同消息，政府未來一年會集中處理經濟、民生議題，以及修訂《選舉法例》，現階段「明日大嶼」已非政府重點工作，加上一直支持建制派對撥款態度轉趨審慎，「明日大嶼」前期撥款要成功闖關，頗成疑問。

立法會財委會今屆會期的最後一次會議結束，最終「明日大嶼」的前期研究撥款，在會議結束前仍未能審議。（李澤彤攝）

過往曾撐「明日大嶼」 葉劉：在珠海填海更好

財委會於7月17日最後一次會議中，未能審議在議程較後位置、涉約5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款，當時以為隨著會期結束，撥款需要在立法會換屆後推倒重來，但人大常委會日前決定現屆立法會延任一年，意味未完成的議案毋須重新審議，政界關注「明日大嶼」撥款未來一年再排上日程。

綜合多場會面消息，政府在立法會復會後，會先處理抗疫、撐經濟民生措施，另外亦會著手修改選舉法例，研究在大灣區設票站、電子投票、增設「關愛隊」等問題，事實上林鄭在宣布押後選舉當日，已責成政制局跟進。有建制核心人士指，單是處理修改選舉法例已經「有排拗」，不要期望未來一年「做到好多事情」。

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀，過去曾表態力撐「明日大嶼」計劃，她接受查詢時表示，昨日沒與林鄭討論「明日大嶼」問題，認為若要促進土地供應，認為在大灣區、例如珠海填海更好，除能夠幫港人提供更多土地，更有助促進香港與大灣區融合。財委會主席陳健波則指，目前抗疫優先，相信復會後頭兩個月都不會討論「明日大嶼」。

立法會財委會召開本屆最後一次會議，涉審議「明日大嶼」計劃中，5.5億元交椅洲「中部水域人工島」研究。（資料圖片）

林鄭月娥。（資料圖片）

政府：全城抗疫是當前急務

有民建聯中人說，兩年前支持「明日大嶼」計劃的市民，不代表今天會支持，指本港政治環境、民意轉變急速，加上過去一年肺炎疫情打擊下，政府推出多輪撐經濟、保就業措施，擔心庫房是否仍然負擔得起逾5千億元的投資，笑言「不如等中央在桂山島填海」。

有出席會面的建制議員亦指，感受到林鄭短期內無意再推「明日大嶼」，否則容易惹起火頭，預料即使「明日大嶼」前期撥款排上財委會議程，亦只會在較後位置。

政府發言人回應查詢時表示，全城同心抗疫是當前急務，「有關來年立法會的其他工作，特區政府會與立法會保持溝通，聆聽議員的意見。」