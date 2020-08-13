新冠肺炎｜貨運物流業促推抗疫基金3.0　延長「保就業」計劃半年

新冠肺炎持續肆虐本港，經濟活動陷入停擺，佔本地生產總值20%的貨運物流業亦受到嚴重衝擊。自由黨立法會議員易志明今日（13日）聯同業界召開記者會，要求政府盡快推出「防疫抗疫基金3.0」。多名業界代表均反映，「保就業」計劃對減輕營運壓力有一定幫助，計劃出台後亦未見有大型裁員潮，促請政府延長計劃半年，並將65歲或以上、沒有強積金戶口的員工納入計劃。 業界又批評，政府單以碼頭貨櫃吞吐量及跨境車次，判斷業界受疫情的影響較少並不客觀，強調若物流業出現倒閉潮，會影響本港貿易及物流業的競爭力，窒礙本地經濟發展。

自由黨立法會議員易志明今日（13日）聯同業界召開記者會，要求政府盡快推出「防疫抗疫基金3.0」。（高仲明攝）

根據統計數字，本港今年的貨運吞吐量較去年下跌7.3%，總貨運量則較去年同期下跌4.3%。不過，業界就指數字未能準確反映業界困境，香港運輸物流協會副會長梁啟元引述國際航運協會的預測，指航空客運業有可能於2至3年內未能復甦，相信疫情對業界的影響會延續一段時間。

司機過境遇各種阻礙 營運成本增加

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉則表示，跨境司機強制檢測措施加辣後，很多司機過境時因未合資格被迫打回頭，變相令營運成本增多，司機當日的薪酬亦付諸流水。

跨境司機在過關遇到阻礙，連帶影響航空貨運業，香港貨運航空代表陳杰指，大批跨境貨車因為司機未完成檢測而未能按時抵達機場，缺席率較以往急升5至6倍，平均一周損失共120噸貨物、涉100萬元。

易志明將於下周致函政府，要求盡快推出「防疫抗疫基金3.0」，並進行拾遺補漏，優先處理前兩期基金遺漏了的界別。他又建議政府與業主合作免租，各為租戶免租及管理費兩個月，並延長銀行各類「還息不還本」安排半年。