外籍人士刑滿釋放後再羈留達23個月　張超雄憂入境處權力過大

屯門青山灣入境事務中心（下稱CIC）內自上月29日起，有28名被羈留人士發起絕食行動，抗議羈留時間過長。立法會議員朱凱廸、邵家臻、張超雄連同CIC關注組負責人Anna與入境事務處職員於今日（28日）會面。 Anna引述入境事務處截至7月8日的資料指，當時有26名絕食人士為「免遣返聲請人」，其中15名人士自6月29日開始絕食近一個月，期間只飲水及CIC提供的奶茶，有2人寫下遺書、2人不適送院。她補充指，入境事務處稱已釋放1人，另有1人正被考慮獲發俗稱「行街紙」的擔保書，詳情因涉及私隱未能公布。她表示，關注組會面期間已遞交有2,200多名聯署人士的信件予職員，職員表示會代為轉交給處長區嘉宏。

Flordeliza Wong哽咽指，不能理解為何其丈夫被無限扣留。（甄以恆攝）

其中一名羈留人士Harjang Singh的妻子Flordeliza Wong哽咽指，自己是香港人，結婚3個月的丈夫本在香港有俗稱「行街紙」的擔保書，因犯罪被判入獄3年後刑滿釋放，最終因身分證明過期而在CIC繼續羈留達23個月。她表示不能理解為何要無限扣留其丈夫，而朋友Happy亦指希望Harjang能有機會留在香港。

延長羈留似無期徒刑 憂入境處權力過大

張超雄表示，今日獲悉入境處有一份「羈留表格」決定羈留人士是否需延長羈留或遞解出境，「羈留表格」中的項目包括為是否有嚴重罪行、暴力傾向、是否第一次非法入境等，如果符合條件則需要羈留。

朱凱廸認為現有機制有機會造成「不公道」，憶述入境處職員在解釋時有提及「羈留表格」所列以外的因素，例如曾欺騙當局、在持有行街紙期間犯法等。

根據現時規定，入境處相關委員會負責評定給予羈留人士行街紙或難民資格。張超雄指雖然該委員會的決定可以被司法覆核挑戰，但參考過去案件，上訴的判決都是負面。他補充，羈留案排不僅沒有限期，而且缺乏監察，認為入境處權力過大。

Anna則指，據她了解，目前處理有關羈留人士的流程為10星期羈留期及14日上訴期，然後是數個月的酷刑申請，申請會由處理委員會跟進，但入境處無法提供確切日期，需視乎個案，因此與無限羈留幾乎沒有分別。

Anna（右）指，有女穆斯林被男醫生裸體搜身，但入境處回應稱決定符合醫生專業，當時亦有女護士在場。（甄以恆攝）

稱有女穆斯林被男醫生裸體搜身

Anna稱收到11個拘留人士反映CIC安排的醫生只會處方Panadol，包括一個患有胃潰瘍的人士，入境處僅稱醫生判斷及不接受外來藥物。

另外，她指有1名女穆斯林被男醫生裸體搜身，但入境處回應稱決定符合醫生專業，當時亦有女護士在場，唯會考慮在下一個合約期聘用女醫生，但要等到兩年之後。

朱凱廸：衛生問題正在改善

朱凱廸表示早前有與CIC探討衛生情況及新冠肺炎防疫問題，指羈留室的衛生正在改善，例如之前發生讓羈留人士自行用水瓢從水桶盛水飲用的情況，引述處方稱正在訂購飲水機。

他亦希望入境處停止採取「逐個擊破」絕食人士的策略，即輪流勸喻其停止絕食，因未知會否令剩餘絕食人士更有決心，出現反效果，呼籲進行集體溝通。