立法會延任〡倡民調決定去留　馮檢基：現任泛民是延任受益者

政府因應疫情押後立法會選舉一年，衍生立法會真空期問題全國人大常委會早前決定，現任立法會議員延任不少於一年，直至舉行立法會選舉為止。民主派至今仍然未能就去或留作出決，外界聲音眾說紛紜。 回歸前曾加入臨立會的前立法會議員馮檢基接受《香港01》電話訪問時表示，民主派議員的去留，應該如他1997年決定一樣，交由民調決定，若大多數人支持延任就繼續留在議會，相反，若結果大比數反對延任亦應服從。馮檢基又指，現任泛民議員延任一年是受益者，因為多了一年的身份和平台發言，同時亦擁有資源運作。

於民主派抵制下，60名臨時立法會議員中，僅有4名民協議員代表民主派聲音。（資料圖片 )

臨時立法會先於第一屆立法會成立，因中英雙方就前港督彭定康政改方案出現意見分歧，中方其後單方面成立組織。當時民主派認為屬「間接選舉」缺民主元素，決定集體抵制，最終只有民協四人加入。

馮檢基談及97年加入「臨立會」決定，他稱當時泛民主流意見傾向不加入，由於四名民協議員中，有兩人是地區直選議員，故決定找現任香港民意研究所主席鍾庭耀幫忙在兩區進行民調，由民意決定去留。馮檢基稱，結果出乎意料之外，兩區都有逾五成人支持參加，他們作為民意代表，應該要保留泛民的聲音，監察臨立會運作，若出現任何超出權限的議案就會「喝住」，讓全香港市民都看到。

馮檢基指，延任選舉一年，現任民主派議員是受益者，因為多了一年時間，有身份和平台發言，同時亦有資源協助辦事處等運作。 （資料圖片/羅君豪攝）

延任一年民主派議員是受益者 續有身份和平台發言

對於民主派議員應否延任立法會一年，馮檢基建議應由民調決定，他認為選民當初投票是讓議員擔任四年任期，理應到今年9月30日完結，延任與否的決定應獲民意授權。他認為「有得入都要入」，但強調若民調結果顯示反對民主派議員延任，大家都應接受結果。

馮檢基又指，延任選舉一年，現任民主派議員是受益者，因為多了一年時間，有身份和平台發言，同時亦有資源協助辦事處等運作。相反，在初選高票獲勝的本土派則成為受害者，因他們原本可乘着區議會選舉的大勝，以及社會氛圍下增加進入立法會的優勢，但他指一年後社會氣氛或改變，出現不少不確定因素。