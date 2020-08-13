立法會延任｜譚耀宗：民主派肯定會延任　鄭松泰先表態「老實啲」

全國人大常委會早前決定，讓現屆立法會延任不少於一年，基本法委員會副主任譚惠珠今早（13日）指，由常委會作決定與基本法規定每屆立法會4年並無矛盾，因為人大常委會首先從憲法的角度考慮問題。她指，本港有學者只以香港法律的看法看基本法，並認為《基本法》管了香港所有事情。 對於民主派未決定留任或總辭，譚耀宗預計，肯定民主派會連任，但民主派剛才批評人大常委會決定「違反基本法」，如果現在馬上撲出來說參加，「有時又肉酸啲」，又形容熱血公民鄭松泰率先宣佈延任，是「老實一啲」。 鄭松泰則指，現時立法會的組成本來就沒有整全的民意授權，如果抗爭派重視授權，早應考慮是否全面杯葛選舉制度。他指，如果泛民最終決定全體杯葛，他會再考慮是否留任。

譚惠珠指，看基本法時，「一定要加上憲法一起看」，否則會忘記人大常委會看問題時首先看憲法。（資料圖片）

譚惠珠：港府無向中央提DQ問題

譚惠珠在電台節目上指，《基本法》列明立法會每屆任期4年，與人大延任第六屆立法會的決定沒有矛盾，因為看《基本法》時，「一定要加上憲法一起看」。她解釋，4年任期的確是憲制本身的原意，但人大常委會亦要面對今次一年的空缺期。

譚惠珠指，人大常委會是按行政長官提出的要求，處理立法會真空的問題，但林鄭並未向中央提到有關DQ等問題，所以北京只處理如何填補空缺的問題。至於建制派提出臨時立法會等方案，以避免有違《基本法》條文，譚惠珠認為，延任已是最佳的過渡方法，因為不用重新選舉，亦可重新審議未處理的議案，強調疫情緊張下可讓議會盡快開展工作。

至於讓4名被取消參選資格的議員延任，譚惠珠表示，常委會對宣誓要求的觀點沒有變，已有堅實的法理基礎，而香港本身有法律處理有關問題。譚惠珠指，反對派會找到理由返回議會，她並不擔心，但呼籲對方守法，包括港區國安法，不要拖政府後腿。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗開會曾反映DQ者延任有尷尬

全國人大常委譚耀宗表示，他在人大常委會開會討論時，有在分組討論反映認為讓被DQ議員延任有尷尬的問題，不過後來人大常委會決定沒有處理。

譚耀宗指，憲法第60條有提到無法選舉的處理辦法，由人大常委會超過三分二同意後，即可推遲選舉。他指，今次的決定亦有參考類似情況如何處理。他強調人大常委會作補充無損《基本法》莊嚴，例如高鐵、一地兩檢等，都是《基本法》起草時沒有想過的情況，反問「沒有寫，是否就不做？」

譚耀宗認為，民主派最終不會不接受延任，猜想他們只是不希望令人覺得一公布便立即回應等，又指總辭對民主派的影響、損失很大。

鄭松泰指，民主派如繼續強調要在議會當關鍵少數的方式，是與民意有脫節。（資料圖片）

鄭松泰：不滿延任者應思考日後是否參選

近日抗爭派要求民主派總辭，在初選勝出的梁晃維認為，初選已反映民意有改變，加上4年前被選的議員在延任下已失去民意授權。鄭松泰今日在電台節目指，重點並非在任議員的貢獻，而是制度問題，形容立法會一向都是「跛腳鴨」，因為組成包括一半功能組別議員，又有分組點票的制度。

他指，現時政府可用緊急法，人大常委會亦可以自行通過國安法，民主派如繼續強調要在議會當關鍵少數的方式，是與民意有脫節。但他亦認為，梁晃維的說法並不足夠，因為制度有問題，並非今日的議會才存在，所以一旦杯葛，應思考是否日後不參與香港的選舉，因為「不會換了一批人，制度就有不同」。

鄭松泰指，泛民主派在討論方向上，焦點不可能只是未來一年是否延任，而是不延任的話，日後是否杯葛整個香港的選舉制度，他選擇先坦誠面對其支持者，決定留任。