新冠肺炎｜鄭泳舜引述羅致光：下周公布「保就業」2.0　月尾推行

新冠肺炎疫情持續肆虐，失業率高企下各個業界均期望政府延續「保就業」計劃。民建聯立法會議員鄭泳舜今日（14日）約見勞福局局長羅致光後見傳媒，引述局方指將於下周公布第二輪計劃的細節，並於月尾推行。 就第一輪計劃的種種漏洞，包括未有照顧到65歲或以上僱員及自僱人士，局方表示第二輪會惠及到有關方面，當中超過10萬名未有申請第一輪計劃的自僱人士，亦會開放接受申請。至於上一輪申請被駁回的15.6萬份申請，羅致光就稱現行的制度下較難處理。

鄭泳舜引述羅致光指，將於下周公布第二輪計劃的細節，並於月尾推行。（資料圖片／高仲明攝）

另外，對於第一輪「保就業」計劃中有「0僱員公司」濫用公帑，鄭泳舜引述羅致光指關注有關問題，已成立專責隊進行調查。

至於同樣呼聲高的「防疫抗疫基金3.0」，政府未有交代會否推行。鄭泳舜就建議應繼續在「救失業、保就業」下工夫，包括協助開工不足的勞工，將在職家庭津貼每月總工時要求，由現時的144至168小時下調至64至144小時。惟羅致光對失業援助金仍有保留，憂慮會大幅加重政府負擔，鄭泳舜希望局方能考慮到現時是特殊情況。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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政府對港康碼結合全民檢測落閘 鄭泳舜：社會可再多作討論

各個建制政黨日前提倡，結合全民自願檢測及港康碼，容許呈陰性者進入食肆、商場等公共地方。不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌就表示此概念並不正確，現時疫情很大比例是來源不明。政府發言人亦澄清兩個計劃完全不同。

鄭泳舜指，內地及澳門等地疫情已受控，明白有人會擔心與香港的情況不盡相同，相信社會可就港康碼再多作討論。他指出，最基本的要求是盡快推行港康碼容許市民往返內地，解決家庭團聚、回港就醫等問題。