新冠肺炎｜議員倡設14天健康碼　醫生建議有效期縮短至5至7日

本港新冠肺炎疫情未受控，經民聯議員建議，政府應設立「港康碼」，讓持有陰性檢測結果人士，可於14天內出入食肆、商場或公共地方等。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（14日）早在港台節目《千禧年代》表示，14天的有效期未必適合，因為病毒的潛伏期大多是5至7日，市民染疫後不自知會四出遊走，應縮短至5至7日。 深圳市在一個由巴西進口的急凍雞翼表面樣本，驗出新冠病毒。曾祈殷稱，市民不需太擔心，只要將買回家的冷凍食物沖洗乾淨，進食前煮熟食物，應可消滅到所有病毒。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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病毒的潛伏期大多是5至7日

曾祈殷稱，政府的檢測能力需達每日數十萬，本港才有能力推出健康碼。然而，14天的有效期未必適合，因為病毒的潛伏期大多是5至7日，擔心14日是過長，市民染疫後不自知會四出遊走，應縮短至5至7日。 他又稱，在高危地點工作的人士，如食肆、街市、司機、美容等，適合定時接受檢測，避免再出現大型爆發。

深圳市在一個由巴西進口的急凍雞翼表面樣本，驗出新冠病毒。曾祈殷稱，雞翼或在包裝或運輸過程受污染，4度或以下低溫使病毒存活時間長。他表示，市民只要將買回家的冷凍食物沖洗乾淨，進食前煮熟食物，應可消滅所有病毒，不需太擔心。他又說，不少市民習慣在街市買餸時「左揀右揀」，病毒有可能會黏附在急凍食物，提醒市民到街市購物需帶備酒精搓手液。他建議政府加強追查食品的原產地，抽查冷凍食品，以策公眾健康。