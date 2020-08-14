新冠肺炎｜議員倡推14天健康碼　許樹昌：不應以此試圖挽救經濟

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情未受控，經民聯議員建議政府設立「港康碼」，讓持有陰性檢測結果人士，可於14天內出入食肆、商場或公共地方等。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（14日）早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時不適合推行健康碼，不應以此模式試圖挽救經濟。他表示，即使疫情穩定，政府亦會小心控制人數，可能會先放寬至晚巿2人，再逐步放寬，但估計不會像之前每枱無上限。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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檢測結果呈陰性　之後亦可受到感染

許樹昌表示，本港每日確診人數仍有雙位數，當中很大比例是來源不明。他認為現時疫情仍然嚴峻，以健康碼到食肆消費的概念不正確。他解釋，健康碼應是在疫情穩定時，作為臨時過境措施，證明沒有確診。現時不應以此模式試圖挽救經濟，專家小組會議亦沒有討論相關議題。許樹昌說，內地健康碼的期限已逐步縮短，最初中港司機14天一次檢測，之後變成7日其後3日，近期變成1日。他強調即使檢測結果呈陰性，之後亦可受到感染。

他又稱，當局於6月19日取消每枱人數上限，加上有機組人員及海員等將病毒帶入香港，形成本港第三波疫情。他表示，即使疫情穩定，政府亦會小心控制人數，可能會先放寬至晚巿2人，再逐步放寬，但估計不會像之前每枱無上限。他又指，政府可考慮逐步放寬晚巿堂食時間，如放寬至晚上7時至8時，方便夜間上班的巿民。

許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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