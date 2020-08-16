美國制裁｜鍾國斌料美國擴大制裁名單　香港將被徵收內地同等關稅

自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌今（16日）在港台英文節目《給香港的信》中表示，預料中美緊張局勢升溫，美國可能會對港採取進一步行動，包括擴大制裁名單，以及向香港國際金融機構施壓不得為受制裁人士提供服務。 他又指，香港不再享有美國給予的特別待遇，意味香港將被徵收與內地一樣的關稅，進出口商將蒙受嚴重損失。

鍾國斌在節目中批評，特首林鄭月娥當初承諾改善行政立法關係，但過去兩年她與泛民的關係一直惡化，立法機關與政府未能合作，社會撕裂，導致很多行政工作被拖延。他認為，港府無力處理過去一年的社會動盪，中央被迫介入並在香港實施《港區國安法》。

他稱尊重、理解這項決定，但《港區國安法》的確引起了國際關注，其中美國反應最為激烈，特朗普簽署行政命令撤銷對港優惠待遇，還簽署了《香港人權與民主法》、《香港自治法》，終止對香港多項特殊待遇，以及對11名香港和內地官員實施制裁。

林鄭月娥。（資料圖片）

進出口商將蒙受嚴重損失

鍾國斌表示，儘管未知制裁影響有多嚴重，但相信隨著中美緊張局勢升溫，美國可能會對香港採取進一步的行動，包括擴大制裁名單，並向香港所有國際金融機構施壓不得為特定人士提供服務。

他指美國干預對商界造成巨大影響，中美作為全球兩大經濟體，香港是兩國重要貿易夥伴，制裁措施令人憂慮香港作為金融中心的前路，而香港不再享有美國給予的特別待遇，意味香港將被徵收與內地一樣的關稅，那些為避免高稅率而從內地遷至香港的進出口商，將蒙受嚴重損失。

鍾國斌期望，中美兩國在不久後可達成協議，同時港府應加強對外宣傳，增加國際社會對「一國兩制」的信心。