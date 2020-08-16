美國制裁｜港商會指須堅持「香港製造」價值　無違背「中國製造」

美國國土安全部於8月11日的公告指，由於香港不再具有足夠自治權，以證明需要與中國實行不同待遇，9月25日起在香港生產的商品，出口到美國時必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。 中華廠商聯合會行政總裁楊立門今日（16日）接受無綫電視節目訪問時指，本港廠商必須繼續高舉「香港製造」品牌價值，相關做法與「中國製造」沒有相違背。他又指，未來香港製造或出口的貨物，理論上需被徵收與中國內地同樣的關稅，但他引述商務及經濟發展局指，美方不會由9月25日開始實施新關稅。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門指，本港廠商必須繼續高舉「香港製造」品牌價值，相關做法與「中國製造」沒有相違背。（資料圖片／羅君豪攝）

楊立門批評美國的行動荒謬，具有政治目的，難以估計美方的下一步行動，目前則主要影響製造業，未來香港製造的產品或需更換包裝。他強調，本港廠商必須繼續高舉「香港製造」品牌價值，但相關做法與「中國製造」沒有相違背，例如亦有上海廠房生產的貨品標籤是「上海製造」。

楊立門表示，現時部分香港製造貨品已裝船運往美國，船期19天至逾20天不等，業界仍未清楚美方何時開始執行政策，未來香港製造或出口的貨物理論上需被徵收與中國內地同樣的關稅，但他引述商務及經濟發展局指，美方並非由9月25日開始實施新關稅，業界現時持觀望態度。

他表示，美國市場仍很大，雖然正在萎縮，部分廠家或會減少到美國做生意，但他估計業界仍不會放棄相關市場。

有港商正將生產線遷離內地

在中美關係惡化以至貿易關稅等影響下，楊透露，確實有港商廠家正在將生產線遷離中國內地，但由於內地的生產供應鏈完善，估計不會大量遷離。他認為，即便是美國廠商亦非「話走就走」。