立法會延任｜鍾劍華撐民主派留任　倡與初選者組民間議政平台

人大常委會決定立法會任期延長不少於一年，民主派尚未對總辭或留任達成共識。理大應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華今日（17日）於社交網絡發文，支持民主派議員繼續留守議會。 他向民主派提出三點建議，包括繼續盡力為港人把關丶利用發言辯論突顯議會「非法性」，以及與參與過立法會初選的參選人、組織、政黨建立民間議政平台。

鍾劍華向民主派提出三點建議，包括繼續盡力為港人把關丶利用發言辯論突顯議會非法性，以及與參與過立法會初選的參選人、組織、政黨建立民間議政平台。 （資料圖片）

指人大決定為泛民製造分裂

鍾劍華在文中稱，「延任一年」的立法會是一個「非法的議會」，因根據《基本法》，立法會「四年一任」，議員透過選舉產生，是立法會議員唯一授權依據，質疑人大常委會無法理依據否定《基本法》有關規定。

不過，鍾劍華指，民主派總辭或留任本屆立法會，各有其道理，惟留任不至於「事無可為」，亦能避免當局及建制派「為所欲為」。他指要求「總辭」者有其理據，涉及基本的政治邏輯及政治倫理，而要「留任」亦不無道理，因當局仍會於立法會裡繼續執行一些影響每個人的法定權力，故需留在議會以制衡政府。

對於人大決定未有觸及參選時被DQ的民主派議員資格，鍾劍華認為，人大決定是要為泛民主派製造分裂，「讓民主派議員繼續參與，就算他們全數參與，也可以繼續用以往的策略，把議事規則及議會傳統完全當係冇嘢。如果這些民主派議員選擇不參與，他們就更是可以為所欲為；甚至可以成為下一次把整個政黨，整群人DQ掉的理據！」

鍾劍華認為，民主派議員要「留任」，也不無道理，因當局仍會於立法會裡繼續執行一些影響我們每個人的法定權力，故需留在議會以制衡政府。 （資料圖片）

鍾劍華向民主派議員提三點建議，包括繼續盡力為港人把關丶利用發言辯論突顯議會「非法性」，以及與參與過立法會初選的參選人、組織、政黨建立民間議政平台，把議會由「代議角色」轉化為「中介角色」，令議會成為一個「全民參與」性質的議會，以達與民共議丶還政於民丶傳承接班之效。