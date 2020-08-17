葛珮帆質疑沙田區議會撥款不公「明益自己友」　到廉署投訴

民建聯立法會議員葛珮帆今日（17日）聯同「沙田議會監察」代表召開記者會，指沙田區議會於撥款守則中「僭建」規則，拒絕對「與政黨及政治團體有聯繫」的團體撥款，但與民主派關係密切的團體則獲撥款，質疑撥款不公，形容「龍門任佢擺，明益自己友」。 葛珮帆之後到廉政公署投訴，要求調查事件。

立法會議員葛珮帆指，沙田區議會於撥款守則中「僭建」規則，拒絕對「與政黨及政治團體有聯繫」的團體撥款，但相反與民主派關係密切的團體則獲撥款，質疑撥款不公。（資料圖片/鄧詠中攝）

沙田廣林苑法團主席鄭女士表示，今年向區議會申請資助約3萬元，作明年中秋及新春晚會用，卻只獲批460元裝飾費。區議會在回覆廣林苑法團的電郵指，「工作小組成員認為該法團與政治組織有聯繫，但因活動可惠及居民，所以各批出230元予兩項活動。」

同區的偉華中心業主立案法團，由沙田區議員衛慶祥作主席，申請約1萬3千元舉辦嘉年華和一天遊活動，則獲批逾8成、約1萬元資助。鄭女士質疑，「無理由連橫額、飲品錢都唔批，好難向街坊交代。」

「議會監察」代表何偉俊點名批評沙田區議會主席程張迎，指對方擔任董事的兩間公司，包括沙田文藝協會有限公司及沙田體育會有限公司，分別獲批約200萬元作舉辦活動用。何偉俊指，同區其他同樣舉辦康樂文藝活動的團體，如「力行社」、「龍的傳人」等，申請由2萬到30萬的資助，皆不獲受理，認為審批撥款工作小組的標準模糊、不公平。

葛珮帆指，部分沙田區議員的行為涉濫用公帑，有機會觸犯「公職人員行為失當」，今日會到廉政公署作出舉報，又言會向民政事務局反映。 （葛珮帆提供）

質疑濫用公帑 涉「公職人員行為不當」

前沙田區議員王虎生亦指，今年1月的撥款指引中，未見有加插「與政黨及政治組織有聯繫」團體就會不獲撥款的條例，質疑審批撥款小組標準不一。他又批評區議員李志宏身兼批款小組成員，又為「港語學」、「青靜動力」成員，指該組織鼓吹激進思想，但皆獲批近4萬元資助。

葛珮帆質疑，部分沙田區議員的行為涉濫用公帑，有機會觸犯「公職人員行為不當」，今日內會派人到廉政公署作出舉報，又會向民政事務局反映。