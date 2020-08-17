立法會延任｜泛民開會商去留　大多數議員傾向留守　有人堅持杯葛

全國人大常委會上周通過決定，讓本屆立法會延任不少於一年，早前報名參選時被DQ的4名民主派議員亦可留任，民主派內部對留任抑或總辭，一直未有共識。 據了解，民主派議員今早（17日）開會商討，各自表述意向。消息人士指，民主派議員留守抑或杯葛議會，由議員自行決定，料大部分議員會留守議會，極少部分議員將不會接受延任，並會向公眾解釋交代決定，形容將會「有人走有人留」。 民主派下午發聲明指，各方對於民主派去留的意見，這段時間分別詳細鋪陳，議員們亦緊貼民意輿情多番商討，今早再次碰面，結果是大多數議員傾向留守議會戰線，民主派議員會繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

陳志全：我不是「主留派」

公民黨黨魁楊岳橋接受查詢時表示，該黨傾向留守議會，但強調未有最終共識和決定。他稱考慮因素「各方面都有」，「留定唔留都有道理」。被問到若有民主派議員決定不留守，令泛民失去三分一否決權，會否擔心建制派屆時在議會內予取予攜，楊岳橋表示，所有人決定也是深思熟慮的。

人民力量陳志全在Facebook發個人聲明，「我不是『主留派』」。

朱凱廸支持杯葛 倡公投或民調決定去留

朱凱廸早前曾多次撰文討論去留利弊，近日又擺街站收集市民相關意見，並多次強調民主派最重要團結。他昨晚在社交平台表示，決定支持集體杯葛「臨立會」，呼籲民主派以公投或民調作決定。他指，民主派經過初選後，陣營內的政治版圖已出現明顯變化，若現任議員選擇自行決定去留，將很可能激起民主陣營分裂，而公投或民調將有助民主派重獲民意授權。