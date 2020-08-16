朱凱廸表態倡集體杯葛延任　籲民主派以民調定去留　民主黨有保留

全國人大常委會上周通過決定，讓本港現屆立法會延任不少於一年，並由包括已被DQ的4名議員在內的全部議員留任。民主派內不同人士近日就是否接受延任各自表述，未有共識，更衍生出「總辭派」與「寸土必爭派」的分野。 泛民當中與抗爭派份屬友好的朱凱廸，早前曾多次撰文討論去留利弊，近日又擺街站收集市民相關意見，並多次強調民主派最重要團結。不過，曾表示不急於馬上做決定的朱凱廸今晚（16日）突然在社交平台表示，決定支持集體杯葛「臨立會」，又呼籲民主派以公投或民調作決定。

朱凱廸認為，民主派若接受中央的決定，繼續自認議會代表，將違反代議民主的原則。（資料圖片）

朱凱廸今晚在facebook撰文指，經過連日街頭和網上討論，他得出支持集體杯葛「臨立會」，與及民主派應以公投或民調作決定的立場。他表示，基於民主原則，民主派議員在2016年得到的授權只有四年，認為若接受中央的決定，繼續自認是香港人的議會代表，違反代議民主的原則。

他又認為，中央延長立法會任期一年，之後再容許已被DQ的議員延任，目的是「引誘民主派議員接受以委任取代選舉」，「粉飾太平」，質疑「刻意寬鬆內藏陰謀」，擔心明年當局再有新理由將任期延長，令民主派愈陷愈深。

朱凱廸的第三點，強調製造張力，是推進民主運動的重要手段，而民主派延任，將協助中共把香港議題「軟著陸」，因此集體杯葛對著幹，是最合情理的選擇。他更指，「五眼聯盟」已表明反對延後選舉，集體杯葛可向國際社會表明「香港問題未解決」，加大中共盡快恢復選舉的壓力。

稱若議員自決去留或激起民主陣營分裂

至於為何認為應該以選舉或民調決定去留，朱凱廸表示，大部分過去兩日在街站留言的市民都認為，議員去留一事，不能單由各黨閉門決定，而需要經過公民投票或具公信力的民意調查重新授權。他相信，公投或民調有助民主派重新獲得民意授權，又指民主派經過初選後，陣營內的政治版圖已出現明顯變化，若現任議員選擇自行決定，將很可能激起民主陣營分裂。他提議，在舉行公民投票或民意調查前，可給予一定時間展開宣傳和辯論，深化市民對事件的認識。

朱凱廸亦補充，認為支持延任的觀點都是具體而真實，例如保住資源、頂住惡法、維持曝光等，但他認為留任是中共預期之中，相信集體杯葛才有可能產生中共不願見到的意外和政治張力，呼籲民主派「寧可一思進，莫在一思停」。他最後稱時間無多，懇請民主派集思廣益，盡早行動。

民主黨傾向留任 民主派議員本周續開會商討

民主黨主席胡志偉接受有線新聞訪問指，不評論朱凱廸的說法，但表明民主黨傾向留任。他在報道中指，本來議會戰線、街頭戰線及國際戰線應該「三帆並舉」，反問如果不參與議會戰線，未來的路應該如何走下去。

民主派會議召集人陳淑莊在同一報道中表示，民主派本周將繼續開會討論，尊重各黨派的決定，至於是否公投仍要再作討論。