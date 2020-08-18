立法會延任｜胡志偉：留守議會兩害取其輕　如不得人心選票可制衡

本屆立法會延任一年，近日民主派深陷留任與否的爭論中。民主派現任議員昨日（17日）開會後發表聲明，大部分議員傾向留守議會，但朱凱廸、陳志全料杯葛。 民主黨主席胡志偉今日（18日）於電台節目表示，完全明白提倡抵制的人，對於未來一年議會欠缺授權的關注，但他認為各黨派需要兩害相衡，如果未來一年議會沒有民主派，很多爭議法案、撥款可以無聲無息地通過，市民連資料都掌握不到，帶來的傷害將難以逆轉。 他認為，如果市民認為留任的議員不得人心，日後可以用選票制衡他們，願受市民監察。

胡志偉及楊岳橋分別接受電台訪問，闡述留任理據。（資料圖片）

胡志偉：可拖延爭議法例

胡志偉指，昨日的會議中不同議員都表達對於去留的心路歷程，民主派聲明已表達出多數人的看法，他認為事情會一直發展，不同人的意見，也會影響民主派最終的決定。

他形容，民主黨是在兩難之中作出判斷，認為如果選擇離開，議會一年真空，會有更多想像不到事情無聲無息通過，如爭議性的法例、撥款、工程等。即使民主派在票數上擋不住，亦可以拖延、通過公開資料讓社會凝聚反對意見，反制政府。他認為議會仍有責任，不讓政府為所欲為。

對於抗爭派批評未來一年議會欠缺民意授權，留任等於接受「官方委任」，胡志偉稱明白關注，但認為民主派要在兩害之間作政治判斷，到底什麼情況會導致不可修補的惡果。他反問，如果來年議會政治真空，政府爭議法案可無聲無息通過、公眾連細節都無法掌握，這些後果是否大家都願意承擔。胡志偉認為，如果大眾認為參加這個議會是不對的，明年自然會用選票制衡泛民。

至於近日有意見認為應留予民調定奪，胡志偉質疑，一個對香港未來如此大影響的決定，是否可以完全交給一個民調作結論，況且如果北京知道民主派完全視乎民調作決定，是否存在操控結果，也是未知之數。他強調，留任與否是政治判斷，在街頭和國際戰線都受到約束下，留住議會的發聲平台，是有其作用。他願意接受民意的監督，如市民認為民主黨不對、來年表現不符期望，隨時可用選票改變民主派結構。

民主派內部近日就延任議會的去留問題，深陷大型論戰。（資料圖片）

楊岳橋：陣營內需要互相尊重

公民黨黨魁楊岳橋則指，昨日有要事在身未能出席會議，但公民黨內部有商討過，而最終大部分現任議員都傾向留任，他們考慮到民主運動上，國際、街頭、議會戰線同樣重要。他完全同意外界對於來年議會欠缺的關注，但如果現任議員離任，議會將失去制衡、反對聲音，反問「健康碼」等受關注議題，是否不需要民主派監察。他又以去年修例風波，民主派在票數上擋不住，但可通過阻礙議會討論，令政府「醜態盡出」，與街上運動扣連。

楊岳橋指，不同陣營各抒己見不是什麼大問題，因他們不是建制派，不需事事統一口徑、「一言堂」，民主派會繼續就此事溝通。