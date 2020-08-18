香港民研：五項核心社會指標創回歸新低　學者：民主指數受DQ影響

香港民意研究計劃最新民調顯示，市民對五項核心社會指標，即「自由」、「繁榮」、「法治」、「安定」和「民主」的評分，全部均低於5分，相比1個月前，「繁榮」、「安定」和「民主」三項指標錄得顯著跌幅。值得留意的是，全部五項指標均跌至1997年有紀錄以來新低。 香港教育大學社會科學系講師吳凱宇表示，自由、安定和繁榮指數都是由2019年自反修例運動開始後持續下降。其中民主指數則由2017年開始大幅下降，認為是因2017年出現五名立法會議員被DQ事件，影響市民對民主評價。

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇表示，民主指數則由2017年開始大幅下降，認為是因2017年出現五名立法會議員被DQ事件，影響市民對民主評價。（直播截圖）

香港民研於8月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1,001名香港居民。以0至10分評價，市民對全部五項核心社會指標的評分均低於5分，由高至低分別是「自由」、「繁榮」、「法治」、「安定」和「民主」，得分分別為4.74、4.19、3.8、3.76和3.7分。全部五項指標均跌至1997年有紀錄以來新低。

對於這次民主指數下降，吳凱宇認為與政府宣布押後立法會選舉一年及12名立法會參選人被DQ有關，他提及調查進行期間仍未發生前香港眾志周庭及壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法被捕事件，故未有列入這次民主指數下降的因素。此外，就繁榮指數下降，吳凱宇稱不一定只受疫情影響，相信有市民認為現時中美關係緊張和惡化，擔心香港的經濟和未來發展受影響。

香港民研最新調查顯示，特首林鄭月娥是市民最熟悉的政治人物。（資料圖片）

林鄭月娥成市民最熟悉政治人物

市民最熟悉政治人物方面，調查中最多被訪者提及的首十名政治人物，分別為林鄭月娥、張建宗、梁振英、黃之鋒、董建華、葉劉淑儀、楊岳橋、曾蔭權、李慧琼和李柱銘，當中林鄭月娥、張建宗、黃之鋒和楊岳橋的提名比率創新高。對比半年前，6位政治人物能夠蟬聯十大，但陳方安生、曾俊華、曾鈺成和梁國雄跌出十大，由張建宗、黃之鋒、楊岳橋和李慧琼取代。

對於20名港人最熟悉的政治人物，當中有五名為現任立法會議員，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯李慧琼、民主黨鄺俊宇、公民黨楊岳橋及何君堯。吳凱宇認為，民主派議員應思考離開議會後的知名度以及對動員支持者有何影響。

吳凱宇提及，在2015年的20名熟悉政治人物排名中，9名是時任立法會議員，不過隨着立法會在2016年換屆，當時的立法會議員如梁家傑、何俊仁等亦在2016年調查中跌出排名，加入排名的則是前立法會議員梁頌恆和游蕙禎等。

民研本周五將公布「我們香港人」計劃意見群組調查結果，其中一題將有關泛民應否留任未來一年立法會。（資料圖片）

鍾劍華：周五將公布民主派應否延任調查結果

另外，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華透露，民研本周五將公布「我們香港人」計劃意見群組調查結果，其中一題將有關泛民應否留任未來一年立法會，但他強調，不希望有關結果會被用作政治動員工具，調查亦無意成為民主派議員考慮的唯一依據。