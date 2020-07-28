香港民研：林鄭民望微跌至28.9分　反對率仍高達72%

香港民意研究所今日（28日）公布特首林鄭月娥最新民望，最新評分為28.9分，與月初的上一次調查評分幾乎一樣。林鄭最新支持率為18%，反對率為72%，民望淨值為負53個百分點，較半個月前下跌7個百分點。 調查又顯示，特區政府的最新滿意率淨值為負46個百分點，信任淨值為負35個百分點。

香港民研於7月20至24日，以隨機抽樣電話形式訪問1,029名18歲或以上香港居民。結果顯示，林鄭最新評分為28.9分，比本月初作的調查微跌0.1分。

政府滿意率淨值回升至負46個百分點

至於特區政府的最新滿意率，19%受訪者對特區政府表現滿意， 65%表示不滿，滿意率淨值為負46個百分點，較上個月上升8個百分點，是2019年5月以來高位。

特區政府信任比率方面， 25%受訪者信任特區政府， 61%表示不信任，信任淨值為負35個百分點。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，倘9月6日如期舉行立法會選舉，將停止進行票站調查，但會與民主動力合作進行民意滾動調查，做法與四年前一樣。（資料圖片）

鍾庭耀：將停止進行立法會選舉票站調查

另外，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，倘9月6日如期舉行立法會選舉，將停止進行票站調查，但會與民主動力合作進行民意滾動調查，做法與四年前一樣。

鍾庭耀說，香港民研不會參與任何選舉協調工作，而所有數據將會公開，若選舉提名期如期於本月31日結束，香港民研將隨即展開滾動調查，每5日發放一輪累積數據，預計首階段每日抽取250個樣本，並會隨着時間推進而增加樣本數量，直至選舉前一星期，預計每日將抽取1,000個樣本，希望能取得更精準的數據。