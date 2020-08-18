拆局｜立會去留淪意氣之爭　鍾劍華倡留任議員走一步「重獲授權」

今日（18日）本港刮起三號風球，入夜後天氣轉壞，但對於本地政壇而言，面對的可能是另一場更大的「強風」。事緣現屆立法會延任一年，民主派兩大陣營近日就是否留任深陷嚴重分歧。民主派現任議員昨日發表聲明，指大部分議員傾向留任。消息一出，網上的輿論隨即排山倒海，抗爭派強烈反彈，相關的爭論甚至演變成罵戰，眼看似乎是一場大型分裂的前哨。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，目前民主派沒有任何替代方案之下，貿然放棄議會確實會帶來很大風險。因此他建議，民主派留任的議員，可以和較早前初選勝出的參選人，建立一個共同的議政平台，在重大議題上作為未來一年議會工作的標準，重新為議會內的民主派注入民意授權。另外，議員也可多做一步，清晰告訴公眾，他們來年在議會內會做什麼工作，紓緩兩派之間的分歧。

民主派內部近日因去留問題出現論爭。現任議員較多傾向留守。（資料圖片）

路線之爭凌駕民主派整體利益

目前抗爭派對於不留任，核心論點之一為第六屆議會的民意授權只有4年，延任後的議會並無授權。循著這個邏輯，他們進一步推論民主派留在延任的議會中，並沒有合法性，隨後就指控泛民一旦接受留任，將會是「接受招安」、「臨立會2.0」、「接受官方委任」、「繼續食人血饅頭」等。

只不過抗爭派至今都無法解答，民主派集體抵制議會後，民主運動的路線應如何走，尤其現時街頭和國際戰線都受到制約下，民主派是否連議會戰線都要一併棄守。其中，中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，抗爭派無法解答「抗爭」和「留任議會」為何有必然衝突，而所謂「對外宣示委任議會的合法性」也是偽命題，因為歐美國家對於香港選舉制度被操控的觀感已經存在，不須透過杯葛議會已能做到。

有關這個現象，有意見認為是源於泛民和抗爭派之間欠缺根本互信、路線之爭已蓋過民主派整體利益。《香港01》昨日訪問香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌，袁認為抗爭派真正的著眼點，未必是抵制議會真的可帶來什麼效果，而是「項莊舞劍，意在沛公」，通過一些民粹式的口號，將傳統泛民「鬥倒」，自己取而代之成為民主派主流，達到「奪權」效果。

區諾軒表示，近日部分討論已變成惡意論爭，建議留守的民主派盡快向公眾交代未來一年的工作，說服公眾。（資料圖片）

淪意氣之爭 區諾軒：有些討論已經變成惡意論爭

昨日民主派公布立場後，部分抗爭派人士的網上言論，亦被指流於人身攻擊和情緒化，例如有本土派人士指控泛民只是為了私利、「保住份糧」而留任。有人反駁指，如果泛民議員真的單純為私利而當議員，實難解釋為何他們近一年會冒違法和受傷風險出現在示威現場，部分人如民主黨尹兆堅、鄺俊宇等都曾被警察打傷、制服、拘捕。

對於民主派的內部論爭，藍營對此可算「樂此不疲」。有建制派人士向《香港01》記者反映，雖然絕大部分建制派都相信泛民最後會留任，但對於民主派內部就去留問題而爭拗，他們樂見其成，大都抱著「食花生」的心態，坐山觀虎鬥。部分建制派甚至恨不得多添幾根柴，讓民主派內部鬧得愈兇愈好。

在這方面，活躍於社交媒體的全國政協副主席、前特首梁振英相信是代表人物之一，他曾多次發帖「睇死」民主派不會總辭，昨日民主派發聲明表明大部分人傾向留任後，梁振英隨即發帖嘲笑：「既得利益集團要做成只會齊上不會齊落的既定事實。抗爭派，人哋要供樓呀！」

對於民主派目前內部亂象，曾協助民主派初選協調、主張留守的前立法會議員區諾軒，今早在社交網慨嘆「有些討論已經變成惡意論爭」，呼籲「無論觀點為何，不必把話說得太盡，很多關係回不了頭」。他又指，其實主張留任的民主派議員可以多做一步，帶頭說一說未來一年會如何做，打好這場硬仗，又指若然他仍是議員，一定會詳加解釋留守後的綱領，嘗試說服公眾接受留守。

鍾劍華建議，泛民和在初選中勝出的參選人成立議政平台。（資料圖片）

鍾劍華：建民間議政平台「重新授權」 增加民主派認受性

鍾劍華昨日在社交網表示，理解留守或抵制兩派各有道理，而他個人傾向民主派留守。他建議留在議會中的民主派繼續盡力為港人把關、利用發言辯論凸顯議會「非法性」，以及和參與過立法會初選的參選人、組織、政黨建立民間議政平台。

鍾劍華接受查詢時進一步解釋，個人也認為延任一年的議會沒有合法性，但來年議會所作的決定，在法律上仍是「有效」，而目前民主派如杯葛議會，亦沒有任何後續替代方案。因此他認為在無可奈何之下，現任議員應和初選勝出者共同設立議政平台，在重大議題上，於議會內的發言、辯論、投票取態，都以這個平台的結論為標準，這固然不是最完美，但可為未來一年議會的工作，重新注入一些民主派支持者的民意授權基礎。而現任民主派議員，也可以清楚告訴公眾，未來一年對各個議題會採取什麼取態，紓緩彼此的分歧。