保就業｜超市獲補貼後推折扣　羅致光︰係雙贏，政府唔介意

新冠肺炎疫情持仍在持續，政府早前完成保就業計劃第一批申請的款項發放。行政長官林鄭月娥今（18日）公布第二期保就業計劃本月31日起接受申請，並宣布放寬部分申請資格，對兩大超級及大型物業管理公司增加承諾要求；她亦預告將推出第三輪計劃。 勞工及福利局局長羅致光出席第二輪保就業計劃記者會時指，雖然獲批補貼的個案大多屬微企，但中小微企聘用僱員數目，不及大企業，故保就業計劃「大小企業都要幫」。至於要求兩大超市提供折扣的做法，有意見質疑應直損拒絕相關行業申請，而非以補貼資助超市推優惠進一步坐大。羅回應稱，基於公平原則所有申請都要處理，而超市提供優惠市民能受惠，若商戶生意有增長更屬雙贏，政府不會介意。

羅致光稱，社會有聲音不應補貼大企業，但大企業聘用人數多，一旦裁員影響巨大，大小企業都要幫。（鄭子峰攝）

勞工及福利局局長羅致光下午開記者會將公布第二期「保就業」計劃詳情。羅致光表示，特首提及保就業計劃首要簡單，第二要盡快發放資助，故用簡易方法處理。由於計劃涉及申請多，繁複不一，期望制度設計上有彈性，各行各業多不勝數，制度設計不希望過於複雜，項目需靈活，適用各行業。



羅致光說，知道有人問及計劃「係咪幫最受影響行業或企業呢？」他指，上一期計劃4月8日公布，18號起批撥款，隨5月12日當局已作出優化，包括處理65歲或以上僱員問題、向自僱人士提供補貼、指定月份加上去年12月份，因當時已受好大影響。截至昨日為止，計劃已向99%僱主發放補貼，接到的16萬8,799個申請，其中14萬5500名僱主獲批佔88%；約18,000個僱主不符資格，1%（1790個）申請仍在處理。

羅致光強調大小企業都要幫

羅續指，有聲音指應集中幫中小微企，甚至不應幫大型企業，但他認為，大、小規模企業都要幫助，大企茶僱用以千計、甚至萬計，若裁員影響巨大。雖然獲批補貼的微企數量佔最多，涉12萬僱主，承諾聘請約37萬人；但參與計劃聘用超過500人的大企業，共聘用約55萬8,000人。若計劃不包括大企業，則有約58%僱員無法涵蓋。

第二期計劃新增罰則，倘僱主大幅裁員，當局有權取回全部津貼。（鄭子峰攝）

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀表示，第二期計劃的申請資格不變，所有為僱員作強積金供款，或設職業退休計劃的僱主，不分行業，均符合資格。至於自僱人士若於3月31日或之前，已開設「自僱人士強積金戶口」亦可受惠，惟於第一期計劃中，已領取一筆過7,500元資助的自僱人士，則不能再提出申請。

至於工資補貼計算方法亦不變，有意申請第二期計劃的僱主，可選擇2019年12月至2020年1至3月為「指定月份」，補貼額為2020年9至11月，實際工資的50%計算，上限為每月18,000萬元，最高補貼額為每月9,000元。

馮程淑儀稱，若發現僱主大裁員後，未有填補空缺，第二期申請可被拒。（鄭子峰攝）

馮程淑儀又指，第二期計劃部分執行細節將有變更。第一期保就業計劃中，已獲批工資補貼的僱主，可於申請第二期補貼時，重新選擇「指定月份」。新一期計劃，為幫助更多65歲或以上持有強積金戶口，仍有工作的僱員，即使強積金紀錄沒有顯示工資金額或自願性供款，僱主就聘用每名長者僱員，可獲每月5,000元補貼；即使長者僱員實際工資的50%，少於每月5,000元，僱主亦可就每名相關僱員，每月獲5,000元補貼，但補貼款項全額須用於支付65歲或以上僱員的工資。

兩大超市需提供優惠 大型物管公司要向業主「回水」

至於兩大超市百佳和惠康，9至11月接受第二期工資補貼期間，需為顧客及非政府機構，提供購物現金券或更多折扣優惠。大型物業管理公司亦須承諾，向業主或業主立案法團，回饋至少八成工資補貼，做法可透過提供有時限的管理費減免，或在業主或法團同意下，將款項存入管理戶口，用以應付未來支出。至於涉及的大型物管公司，當局初步計劃以聘用人數達1千人「劃界」，但需再與物管協會商討。

羅致光稱，社會上有聲音指不同企業受影響不同，個別行業不應獲補貼。從制度設計上，受影響較大行業，獲得補貼幫助支付薪金的比例已較高。若要逐個行業受影響程度逐一審視，處理申請過程便會冗長，不符簡單快捷原則。馮程淑儀補充，超市及物管兩個行業，公眾感覺受影響程度較輕，故推出相關額外安排，令市民能受惠。

對於有意見認為兩大超市獲得補貼後，再向市民提供折扣，只會令兩大超市進一步坐大。羅致光稱，如超市向秘書處提供滿意的減免方案，出現更多人購物，令企業多賺，「呢種係雙贏，從政府角度唔會介意，而市民亦受惠，睇唔到有問題」。羅又指，超市推優惠後，相信會令市場起變化，其他商家亦要考慮維持吸引力，或有連鎖反應令更多市民受惠。至於兩超市如何向市民或弱勢社群提出回饋，相信從商者有創意會考慮如何實行，故暫不列明具體計劃。若超市未有履行承諾，則會有罰則。

僱主領取上期補貼後若曾大裁員 第二期申請可被拒

第二期計劃亦新增兩項罰則，如果僱主有申請補貼第一期補貼，惟供款紀錄發現曾大幅裁員，但僱主無意再請人或無合理解釋。當局有權拒絕其第二期申請，亦可取回第二期全數或部分工資補貼。



另一條罰則，僱主即使未有解僱僱員，若僱主行為有違保就業目標或公眾利益，當局可拒絕申請或日後取回補貼。

第二期保就業計劃將於8月31日展開申請，截止日期為9月13日，涵蓋9至11月的工資補貼。

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