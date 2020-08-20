民政處指涉辦初選　拒批2個月開支報銷　區議員入稟小額追討

有區議員於今年6月及7月分別借出辦事處，作為反對《港區國安法》的「罷工罷課公投」及民主派初選投票站。民政事務處早前以「當日用途與區議會職務無關」為由，拒絕批出6、7月整月開支報銷。屯門區議員盧俊宇今日（20日）在多名民主派區議員陪同下，到西九龍裁判法院，入稟小額錢債審裁處，向民政事務署追討約7萬元金額。

盧俊宇指，一般區議員能在7至10個工作天內獲批營運開支津貼，但基於政府以「借出辦事處作票站有違議辦職能」為由，拒絕批出報銷費用，盧迄今仍未收到6、7月的辦事處租金和職員薪金等營運開支津貼。到場聲援的屯門區議會主席陳樹英表示，曾多次約見民政事務局局長不果，「政府承諾有得報銷開支，批定唔批，起碼比個準則出黎，唔好不瞅不睬」，形容是迫於無奈下，要尋求司法程序。

其他區現同樣情況 有區議員需自資10萬元

油尖旺區議員林兆彬表示，自己辦事處的印刷品宣傳品，也是「1蚊都未報銷到」，當中包括幫街坊量血壓的記錄卡、易拉架、農曆新年的揮春橫額等等，合計約1萬3千元。林指這些印刷品未有涉及敏感政治議題，曾去信民政事務局但不獲答覆。「1萬3千蚊款項唔算多，係原則問題。」林又指政府先前曾修訂條例，向區議員提供每票15元的選舉資助，但油尖旺區17名民主派區議員中，只有3名獲得資助。

荃灣區議員劉志雄指，區議員一般有預設營運資金作開發辦事處用，但由於荃灣區遲遲沒有收到該批資助，不少區議員需要自資支付租金或支付議員助理薪酬。劉指自己自資10萬以上，荃灣區議員皆合共自資約20萬。當第一波疫情襲港時，亦是由區議員自資購買防疫物資送街坊。「如果政府一早提供資助，咪可以有多啲資源幫市民，佢（政府）宜家係虧欠每一個香港市民。」



盧俊宇隨後補充，法院接受其申請，案件將會於今年10月份開審，盧期望能用充分法理依據，還區議員一個公道，並望能為日後同類案件作先河。