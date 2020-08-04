新冠肺炎｜民政署委託中龍做物管檢測　中龍不符醫務化驗所認證

民政事務總署早前宣布與香港物業管理公司協會合作，委託中國檢驗有限公司旗下的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司，為前線物業管理員工，包括保安員、清潔工等進行病毒檢測，計劃料覆蓋16萬人。 《輔助醫療業條例》列明，從事醫務化驗業務的公司須至少有一名董事就醫務化驗專業獲註冊。翻查公司註冊處及醫務化驗師管理委員會註冊名冊資料，中龍的三名董事皆非註冊醫務化驗師。另外，中龍亦不符合香港認可處轄下「醫務化驗所－質量及能力要求」認證。 民政事務總署回應稱，由於物管檢測計劃迫切，政府決定透過防疫抗疫基金直接向中龍採購委託服務，再夥拍本地符合要求的化驗所做化驗，但當局沒有透露涉事化驗所名稱。

中國檢驗響應「再出發大聯盟」倡議，周建安董事長兼總裁出席「同心抗疫不裁員」簽署活動並代表中檢鄭重簽署不裁員承諾書，以實際行動與香港社會同心抗疫、共度時艱。（中檢網頁圖片）

中檢及中龍均未見涉獵醫務化驗

翻查中檢官方網頁，中龍在港主要提供化學及環保、玩具、食品和食物容器等檢測；而中檢則主要發展六種業務，包括再生資源檢驗部、動植食檢驗部、機電產品檢驗部、汽車檢驗中心等，均未見曾涉獵與醫務化驗有關的範疇。

《輔助醫療業條例》第20項2A章節列明，從事醫務化驗業務的公司須至少有一名董事就醫務化驗專業獲註冊。翻查公司註冊處資料，中龍的董事為周建安、曾勁松及劉中勇。而醫務化驗師管理委員會註冊名冊顯示，三人皆非註冊醫務化驗師。換言之，該公司理應不能負責醫務化驗。

中龍無醫務化驗所認證 業界：非必須

根據香港認可處轄下的香港實驗所認可計劃，中龍獲得ISO/IEC 17025「非醫務化驗所和校正實驗所」認可，進行「中國強制性產品認證制度規定的檢測」、化學測試、食品、玩具及兒童產品測試及校正。惟中龍未符合ISO 15189「醫務化驗所－質量及能力要求」的認證。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，有關醫務化驗所的認證代表其技術人員受規管、具相關專業知識；他續說認證屬自願性質，並非必須，就算沒認證也可正常運作。但他強調，按照註冊要求，醫務化驗所的董事必須包括化驗師，以達致質素管理，「唔係任何人都可以做醫務化驗，有起事上嚟，點都要有人負責。」

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民政署：中龍為承辦商​ 另有本地化驗所負責化驗​

民政署回應稱，政府在聯絡本港各大私營化驗機構後，獲悉市場上僅有三間機構（包括中國檢驗有限公司）能於短時間內提供上述數以萬計規模的核酸檢測服務。由於有迫切需要於最短時間內開展大規模檢測，政府決定透過防疫抗疫基金以直接採購服務的方式，向這些化驗機構採購檢測服務。

已完成檢測超過17,000個樣本

在物管檢測計劃方面，民政事務總署和行業組織合作，委託了中龍檢驗認證（香港）有限公司作為檢測承辦商，為前線物管員工提供的病毒檢測服務。服務由中龍夥拍本地符合要求的化驗所提供，但未有透露涉事化驗所名稱。截至8月3日，已派發約68,000個樣本瓶，當中超過17,000個樣本已完成檢測。

由於政府仍在與其他個別化驗機構商討採購檢測服務當中，現階段不宜公開個別化驗所為相關檢測服務所提供的服務及收取的費用細節。

郭家麒：政府做法離譜 質疑容許中龍做判頭剝削​化驗所​

公民黨立法會議員郭家麒批評，政府找中龍合作的做法「好離譜，直頭匪夷所思」。他指出，政府按正常做法應公開招標，包括「技術標」和「價錢標」，以確保檢測公司有足夠技術和價錢合理；但現在政府的做法不透明，「好似搵一個唔識做手術嘅醫生開刀。」郭家麒亦表示不解，為何政府不直接找相關本地化驗所提供服務，質疑政府此舉如允許中龍作「判頭」，擔心剝削外判的本地化驗所之嫌。