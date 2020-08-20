立法會延任〡公民黨傾向留下惟會跟民調結果　專業議政：要作商討

民主派今日（20日）早上宣布，會透過全港性民調決定來年去留。公民黨黨魁楊岳橋連同立法會議員譚文豪，今日下午召開記者會，表示公民黨傾向留於立法會，但會尊重並跟從民調結果。

楊岳橋表示，公民黨傾向留於立法會，但會尊重並跟從民調結果。（倪禮碧攝）

楊岳橋指考慮到在《港區國安法》下，議會面臨極大挑戰，公民黨認為應把握剩下的戰線，留於議會內「據理力爭」。他又指會綜觀各方面理據，尊重並跟從民調結果。

譚文豪補充公民黨傾向留在議會的原因，他指民主運動由3條戰線組成，包括國際戰線、街頭戰線和議會戰線，3條戰線互補不足。然而政府藉抗疫為由，阻止社會運動，而《港區國安法》實施後，國際戰線亦受打壓，故此不應輕言從任何一條戰線退下。譚又指若民調結果最終決定民主派議員應離開，議員就會離開，形容是民主派的承擔。

他續指，明白市民質疑公民黨留在議會的成效，但留在議會有助拖延和減少「惡法」通過。他指如果議會不存在反對聲音，建制派可以「光速」通過惡法，「可能一日半日內就通過曬一讀二讀三讀。」

楊岳橋指，公民黨會以民調作歸依，讓市民授權議員去留，亦對於民調機構表示信任。如果民調結果讓公民黨延任一年，楊表示自己和譚文豪皆經歷初選的洗禮，相信公民黨能經得起考驗 。

行會成員湯家驊早前指出，民主派不應只強調民調，亦需考量政治責任。（余俊亮攝）

專業議政方面，被問到會否參考民主黨和公民黨跟從具認受性民調決定去留，社福界議員邵家臻表示，對所有可能性持公開態度，指要需團隊再作商討，亦需與專業議政其他成員商議。

衞生服務界議員李國麟表示，仍未與專業議政其他成員商議有關問題，不過正「約緊時間」召開內部會議，他指專業議政各人如同「獨立個體」，故需先「傾一傾」，看看大家的決定和意向是否一致。李國麟表示，尊重民主黨、公民黨的決定，又表示自己亦正就去留問題諮詢業界意見，例如諮詢業界不同各板塊的組織，包括物理治療師協會等。

行會成員湯家驊早前指出，民主派不應只強調民調，亦需考量政治責任，認為「一國兩制」之所以成功，需要有民主派聲音留於議會，如若民主派議員離開議會，將與廣大市民的意願背道而馳。