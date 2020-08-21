立法會延任｜泛民去留爭拗不斷　郭家麒嘆痛心：令民主派互相廝殺

民主派是否延任一年的問題惹起爭議，泛民主派及本土抗爭派就去留問題爭拗不斷，傾向留守議會的民主黨和公民黨昨天（20日）先後宣布，將會跟從具認受性民意調查決定去留。公民黨立法會議員郭家麒今天（21日）在社交專頁發文，指這星期的爭拗令民主派內更加分裂，令他非常痛心。郭家麒認為，無論任何的政見也應尊重，「請不要把與自己不同見解的人，視為敵人」，重申：「我們沒有『自相殘殺』的空間。」

傾向留守議會的民主黨昨天（20日）宣布，將會跟從具認受性民意調查決定去留。（李澤彤攝）

郭家麒指出，支持民主的力量在香港從來都是勢孤力弱，最近一星期就去留問題的爭拗，令民主派內更加分裂。郭家麒反問，民主派分裂只會令北京、特首林鄭月娥和建制派保皇黨得益，「他們看見這些情況，心裏相當高興」，形容這次已令民主派互相廝殺。

郭家麒慨嘆，看到現時的情況令他非常痛心，「希望所有人都明白，我們所有人現時都是處於一個極之不利的環境，打壓不斷。」

郭家麒認為，無論任何的政見也應尊重，「請不要把與自己不同見解的人，視為敵人」，重申：「我們沒有『自相殘殺』的空間。」

一連兩日FB撰文感嘆

郭家麒昨日亦曾撰文，指人大作出決定後，引起了爭端，部份民主派議員作了「比較重」的意見表達，令社會感覺到民主派互相攻擊，慨嘆港人再墮入中共的圈套，「最高興的當然是中共及港共政權」。郭家麒希望香港人不要被分化，直指：「我們的敵人是強權暴政！」